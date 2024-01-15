На ринку вже є перші пристрої, сертифіковані Wi-Fi 7 ─ топові моделі з високою ціною

Під час проведення виставки CES 2024 організація Wi-Fi Alliance оголосила про початок сертифікації пристроїв Wi-Fi 7. Відсутність сертифікації не означає, що пристрій не працюватиме. Однак сертифікація свідчить, що він працює відповідно до специфікацій стандарту і, отже, сумісний з іншими пристроями Wi-Fi.

Wi-Fi Alliance має базу даних сертифікованих пристроїв з можливістю пошуку. Деякі знакові пристрої пройшли сертифікацію на відповідність до нового стандарту. Причому йдеться не тільки про недавно анонсовані новинки, а й існуючі на ринку пристрої. Наприклад, смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra підтримує Wi-Fi 7 завдяки модулю Qualcomm FastConnect 7800, який тепер є сертифікованим для нового стандарту. Щоправда, Samsung ще не активувала цієї функції. Qualcomm заявляє, що її модуль зв’язку здатний забезпечити пропускну здатність 5,8 Гбіт/с (за наявності сумісного маршрутизатора та досить швидкого підключення до інтернету).

Багато ноутбуків, які будуть випущені цього року, забезпечать підтримку Wi-Fi 7. На виставці CES 2024 анонсовано різні моделі, оснащені мережевою картою Intel BE200 з відповідною сертифікацією. Наприклад, вона доступна в новому Razer Blade 16 і, як запевняють Intel, BE200 забезпечує пропускну здатність 5,8 Гбіт/с в частотному діапазоні 6 ГГц.

Також на ринку доступна пара споживчих роутерів із сертифікованою підтримкою Wi-Fi 7: TP-Link Deco BE85 та Archer BE800. Archer BE800 – це тридіапазонний маршрутизатор з двома портами 10 Гбіт/с та двома портами 2,5 Гбіт/с. Він також сумісний з Wi-Fi EasyMesh та здатний працювати з будь-яким іншим маршрутизатором EasyMesh. Deco BE85 – це спеціалізований mesh-маршрутизатор, в якому використовується тільки запатентована mesh-технологія TP-Link. Ціни таких пристроїв поки досить високі. Набір із двох Deco BE85 коштує $999,99, а Archer BE800 коштує $599,99.

Ознайомитись з особливостями стандарту Wi-Fi 7 можна в одному з попередніх матеріалів.

Джерело: The Verge

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.