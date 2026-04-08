"Студія" сезон 2: Мадонна і Джулія Ґарнер знімаються разом після скандалу з байопіком 2023 року

Apple TV+ зробила те, що Universal не змогла: Мадонна нарешті отримає свій байопік — у серіалі, передає IGN. У 2023 році Universal скасувала байопік про Мадонну — режисеркою мала стати сама поп-зірка, а Джулія Ґарнер вже була затверджена на головну роль. Тоді Мадонна відклала дебют у режисурі заради світового туру. Тепер ця історія повертається — але у формі, якої ніхто не очікував.





За даними Variety, “Студія” сезон 2 включатиме сюжетну лінію, де вигадана кіностудія Continental Studios Метта Ремміка (Сет Роґен) знімає байопік про Мадонну — і обидві жінки з’являються в серіалі як самі себе. Мадонна братиме участь у двох епізодах, Джулія Ґарнер знову в ролі поп-зірки — але цього разу за сценарієм шоу, а не реального Голлівуду.

Зйомки вже відбулися у Венеції: папараці зафіксували Мадонну, Ґарнер і основний акторський склад на майданчику, що імітує Венеційський кінофестиваль. У березні Мадонна сама опублікувала відео, де разом з Ґарнер вони відтворюють кліп “Like a Virgin” на гондолі.

Перша роль за 23 роки: чому поява Мадонни в “Студії” — більше ніж камео

Останній раз Мадонна з’являлася на екрані у 2003 році — у ситкомі Will & Grace і драмі Swept Away, яку режисував тодішній чоловік Гай Річі. До того в її фільмографії — Desperately Seeking Susan, Dick Tracy, A League of Their Own і Die Another Day. За роль у мюзиклі Evita вона отримала “Золотий глобус” як краща акторка в комедії або мюзиклі.





Перший сезон “Студії” вийшов із рейтингом 100% на Rotten Tomatoes і одразу потрапив до кола найпомітніших прем’єр Apple TV+. Рецензенти ITC.ua назвали шоу однією з найгостріших сатир на кіноіндустрію за останні роки. На знімальному майданчику у Венеції також помітили Дональда Ґловера — його роль у другому сезоні поки не розкривається.

Джерела: IGN, Мадонна у X.com