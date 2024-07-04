Трейлер «Afraid» — Sci-Fi горор про розумний дім від творців «M3GAN»

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Джон Чо та Кетрін Вотерстон, які зіграли головні ролі в «Afraid», зіткнуться із надрозумним цифровим помічником з ШІ, що спробує захопити їх дім.

Кетріса (Чо) та його родину обрали для тестування нового революційного пристрою: цифрового сімейного помічника під назвою AIA, яка виводить «розумний дім» на новий рівень і з часом починає передбачати проблеми своїх власників. Звісно, щось іде не так і ШІ перетворюється на смертоносну загрозу.

Джон Чо, відомий за серією «Американський пиріг», також зіграв Хікару Сулу у фільмі «Star Trek» і телевізійному серіалі «Проблиски майбутнього», а Кетрін Вотерсон відзначилась у «Фантастичних звірах» та драмі «Стів Джобс».

Решта акторського складу включає Роуз Лю, Лукіту Максвелл, Девіда Дастмалчяна та Кіта Керрадайна.

Виробництвом «Afraid» займаються творці «M3GAN» — продюсерська компанія Blumhouse. Кріс Вайц («Американський пиріг», «Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія», «Сутінки») написав сценарій та зрежисував фільм.

Світова прем’єра фільму призначена на 30 серпня.

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Трейлер

Раніше Blumhouse анонсувала ще один фільм із всесвіту M3GAN — еротичний трилер під назвою SOULM8TE (прем’єра запланована на січень 2024 року), а також продовження оригінальної стрічки — M3GAN 2.0 з українкою Іванною Сахно в головній ролі (прем’єра — 27 червня 2025 року).

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