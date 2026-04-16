Демі Мур приєднається до Шарліз Терон і Джулії Гарнер у кулінарному трилері Tyrant / WWD

Номінантка на “Оскар” Демі Мур отримала головну роль у повнометражному трилері Tyrant від Amazon MGM Studios — і склад цього фільму вже виглядає як зоряний удар.





Окрім Мур, у касті заявлені Шарліз Терон і Джулія Гарнер. Режисер і сценарист картини — Девід Вейл, відомий передусім серіалом Hunters для Amazon Prime. Сюжет тримають у таємниці, проте офіційно Tyrant описують як напружений трилер, дія якого розгортається у світі елітних ресторанів Нью-Йорка. Знімальний процес стартує в Лос-Анджелесі наприкінці квітня або на початку травня. Сценарій Вейл написав самостійно, в основі — його власна ідея, розвинена разом із Коді Беганом.

Продюсерами виступлять Алекс Гайнеман і Ендрю Рона з The Picture Company, а також Терон зі своєю компанією Secret Menu (партнери Бет Коно і Е. Дж. Дікс). Вейл продюсує разом із Наталі Лейн Вільямс; виконавчим продюсером стане Стен Влодковський.

Для Мур це логічне продовження нового імпульсу в кар’єрі. Саме завдяки боді-горору “Субстанція” Коралі Фаржа актриса отримала свою першу номінацію на “Оскар” — за кращу жіночу роль, і знову опинилась у центрі уваги після майже десятиліття без резонансних проектів. Незабаром Мур також з’явиться у фільмі Boots Riley “I Love Boosters”, що показали на SXSW, і в серіалі Landman на Paramount+.





Devid Weil, своєю чергою, після Hunters розширив амбіції: його антологія Solo вийшла у форматі семи епізодів, кожен з яких цілком присвячений одному актору — серед них Гелен Міррен, Морган Фрімен і Ен Гетевей.

Для Шарліз Терон Tyrant стане черговим проектом після “Безсмертної гвардії 2”, де вона знову зіграла головну роль і де критики розчарувались у сиквелі попри всі стартові козирі. Кулінарний трилер із таким кастом — зовсім інша ставка.

Джерело: The Hollywood Reporter