Трейлер Terminator: Survivors — гра на виживання з відкритим світом вийде 24 жовтня

Гра про виживання у відкритому світі за мотивами «Термінатора» отримала назву та дату виходу: трейлер Terminator: Survivors обіцяє реліз в Steam 24 жовтня.

Дія Terminator: Survivor відбувається у 2009 році, після подій Судного дня, який стався 29 серпня 1997 року. Сюжет вкладений у відрізок часу за кілька днів до того, як Джон Коннор заснував рух людського опору.

Гравцям доведеться мати справу з загрозами, які представляють інші люди, а також машин. Персонаж спочатку навіть не буде знати про існування Skynet, хоча «це те, що ви швидко дізнаєтесь», — каже CEO та креативний директор Nacon Studio Milan Марко Понте під час демонстрації Nacon Connect. Згодом гравець об’єднається з іншими вцілілими та дізнається про те, як усе відбувається.

Можна буде грати в поодинокому або кооперативному режимі, з елементами управління базою та боєм FPS. Схоже, що класичні термінатори T-800, котрих можна побачити в трейлері, будуть досить рідкісними — більше буде інших машин. Ймовірно, термінатори будуть противниками доволі високого рівня, а напочатку гравець протистоятиме менш потужним автоматам.

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Terminator: Survivors з’явиться в ранньому доступі в Steam 24 жовтня, а на PlayStation 5 та Xbox Series X/S — «пізніше».

Джерело: PC Gamer

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