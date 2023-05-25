Джеймс Кемерон пише сценарій для наступного «‎Термінатора», уважно спостерігаючи за розвитком реального ШІ

На конвенції Dell Tech World Кемерон підтвердив, що розпочав писати сценарій до нового фільму «Термінатор» ще три місяці тому. Однак з огляду на нинішній швидкісний розвиток ШІ – призупинив роботу та уважно спостерігає за процесом.
So James Cameron just told the #DellTechWorld crowd that he started writing a new Terminator movie 3 months ago but wants to see how #AI shakes out before he goes any further 👀😳🎥 pic.twitter.com/wNqmLNmyVP
— Rod Mercado (@rcmercado) May 22, 2023
Якщо пам’ятаєте, торік у грудні режисер повідомив, що «тривають дискусії» щодо перезапуску «Термінатора»:
«Якби я зняв ще один фільм про Термінатора і, можливо, знову спробував би запустити цю франшизу (що обговорюється, але ще не вирішене), я б зробив це набагато більше про штучний інтелект, ніж про поганих роботів, що збожеволіли».
Кемерон відомий як один з комерційно найуспішніших режисерів в історії й, судячи з «Аватару» (для якого запланували цілих 5 фільмів), прихильний до франшиз. Хоча режисер не знімав основних частин «Термінатору» з часів «Судного дня», він був пов’язаний з такими сиквелами, як «Термінатор: Генезіс» та «Термінатор: Фатум».
«Фатум», який зрежисував Тім Міллер, американське видання «Film» у 2021 році зарахувало до 15-и найгірших науково-фантастичних фільмів останніх 20-и років. Стрічка також стала серйозним касовим розчаруванням, заробивши $260 млн у всьому світі при бюджеті в $180 млн.
Кемерон розповів про творчі розбіжності з Міллером під час виробництва фільму та сказав, що шкодує про повернення Лінди Гамільтон та Арнольда Шварценеггера для «Фатуму». Сам Шварценеггер нещодавно заявив, що більше не повернеться до однієї із найголовніших ролей у своїй кар’єрі:
«Я отримав чітке і гучне повідомлення, що світ хоче рухатися далі в історії про Термінатора».