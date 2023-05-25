Джеймс Кемерон пише сценарій для наступного «‎Термінатора», уважно спостерігаючи за розвитком реального ШІ

На конвенції Dell Tech World Кемерон підтвердив, що розпочав писати сценарій до нового фільму «Термінатор» ще три місяці тому. Однак з огляду на нинішній швидкісний розвиток ШІ – призупинив роботу та уважно спостерігає за процесом.

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So James Cameron just told the #DellTechWorld crowd that he started writing a new Terminator movie 3 months ago but wants to see how #AI shakes out before he goes any further 👀😳🎥 pic.twitter.com/wNqmLNmyVP — Rod Mercado (@rcmercado) May 22, 2023

Якщо пам’ятаєте, торік у грудні режисер повідомив, що «‎тривають дискусії» щодо перезапуску «Термінатора‎»:

«Якби я зняв ще один фільм про Термінатора і, можливо, знову спробував би запустити цю франшизу (що обговорюється, але ще не вирішене), я б зробив це набагато більше про штучний інтелект, ніж про поганих роботів, що збожеволіли».

Кемерон відомий як один з комерційно найуспішніших режисерів в історії й, судячи з «‎Аватару» (для якого запланували цілих 5 фільмів), прихильний до франшиз. Хоча режисер не знімав основних частин «‎Термінатору» з часів «Судного дня», він був пов’язаний з такими сиквелами, як «Термінатор: Генезіс» та «Термінатор: Фатум».

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«Фатум», який зрежисував Тім Міллер, американське видання «Film» у 2021 році зарахувало до 15-и найгірших науково-фантастичних фільмів останніх 20-и років. Стрічка також стала серйозним касовим розчаруванням, заробивши $260 млн у всьому світі при бюджеті в $180 млн.

Кемерон розповів про творчі розбіжності з Міллером під час виробництва фільму та сказав, що шкодує про повернення Лінди Гамільтон та Арнольда Шварценеггера для «‎Фатуму». Сам Шварценеггер нещодавно заявив, що більше не повернеться до однієї із найголовніших ролей у своїй кар’єрі: