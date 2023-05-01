«Трембіта» — українські волонтери розробляють народну бойову ракету, що здатна уражати цілі на відстані 140 км

Група українських волонтерів зайнялася розробкою «народної» бойової ракети з назвою «Трембіта». Проєктом опікуються інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та волонтери з громадської організації «Відсіч».

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За задумом, «Трембіта» буде малою крилатою ракетою з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном. Її можна буде використовувати для ураження об’єктів та для виснаження засобів протиповітряної оборони противника. За проєктом, ракета зможе уражати цілі на відстані 140 кілометрів. Очікується, що залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО противника та уражати цілі на достатній глибині.

«Наша проста ракета – незрівнянно дешевша аніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога», – запевняють розробники.

Для створення ракети «Трембіта» планується розгорнути по всій Україні виробництво окремих її деталей та вузлів в умовах гаражних майстерень. Це дозволить уберегти проєкт від ракетних обстрілів російських загарбників, які останнім часом переключилися зі спроб ураження об’єктів енергетичної інфраструктури на терористичні атаки житлових будинків.

Заявлені характеристики ракети «Трембіта»:

Споряджена вага: 100 кг;

Вага бойової частини: 20 кг;

Дальність ураження: понад 140 км;

Швидкість: понад 400 км/год;

Максимальна висота польоту: 2000 м;

Мінімальна висота польоту: 30 м;

Двигун: 30 л.

Двигун ракети не має жодної рухомої деталі, він простий у виготовлені та працює на бензині. Пуск здійснюватиметься з пневмокатапульти.

Бойова частина може мати термобаричний заряд та комбінований заряд уламково-фугасної дії у 20 кг.

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Джерело: mil.in.ua