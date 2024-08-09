Третина чорнил для татуювання інфіковані бактеріями — живуть навіть в герметичній упаковці

Дослідження виявило бактеріальне забруднення приблизно у 35% комерційних чорнил для татуювань та перманентного макіяжу в США.

Вчені виявили як анаеробні, так і аеробні бактерії в комерційних фарбах для тату. Ці висновки, опубліковані в Applied and Environmental Microbiology, журналі Американського товариства мікробіології, вказують, що ці чорнила потенційно можуть спричиняти інфекції людини. Це дослідження особливо важливе, оскільки воно є першим дослідженням присутності анаеробних бактерій у комерційних фарбах для татуювань.

«Наші результати показують, що невідкриті та запечатані фарби для татуювань можуть утримувати анаеробні бактерії, які, як відомо, процвітають у середовищах з низьким вмістом кисню, таких як дермальний шар шкіри, поряд з аеробними бактеріями. Це свідчить про те, що заражені фарби для татуювань можуть бути джерелом інфекції від обох типів бактерій. Результати підкреслюють важливість моніторингу цих продуктів як для аеробних, так і для анаеробних бактерій, включаючи, можливо, патогенні мікроорганізми», — каже автор-кореспондент Сеонг-Дже (Пітер) Кім, Ph.D., мікробіолог із відділу мікробіології Національного центру токсикологічних досліджень Управління з контролю за продуктами й ліками США.

Основною метою нового дослідження було оцінити поширеність обох типів мікробних забруднень у фарбах для татуювань, доступних на ринку США. Для виявлення аеробних бактерій дослідники змішали 1–2 грами розчину чорнила для татуювання з відповідним середовищем та інкубували бактерій у стандартному інкубаторі, а для анаеробних, відповідно, застосовувалися анаеробні камери. Камера постійно залишається без кисню шляхом постійного продування сумішшю газів, таких як азот, вуглекислий газ і водень. Дослідники провели цю процедуру для загалом 75 фарб для татуювань від 14 різних виробників.

Дослідники виявили, що близько 35% фарб для татуювань або перманентного макіяжу були забруднені. «Обидва типи бактерій, як ті, що потребують кисню, так і ті, що не потребують, можуть забруднювати чорнила. Не було чіткого зв’язку між етикеткою продукту, яка стверджувала про стерильність, і фактичною відсутністю бактеріального зараження», — каже Кім.

«Зростання популярності татуювань в останні роки збігається зі збільшенням ускладнень або побічних реакцій, пов’язаних із татуюванням. Слід зазначити, що мікробні інфекції є лише одним з аспектів цих ускладнень. Окрім мікробних інфекцій, значну частину цих проблем становлять імунологічні ускладнення, такі як запальні реакції та алергічна гіперчутливість, а також токсичні реакції. У світлі результатів нашого дослідження ми хочемо підкреслити важливість постійного моніторингу цих продуктів для забезпечення мікробної безпеки», — зазначає дослідник.

Кім та його колеги просуватимуть свої дослідження у двох ключових напрямках. Вони розроблять більш ефективні методи виявлення мікробів для чорнила для татуювань, що зробить процес швидшим, точнішим і менш трудомістким. Вони також проводитимуть систематичні дослідження, щоб поглибити розуміння мікробного забруднення чорнил для татуювань і перманентного макіяжу. Це включатиме вивчення появи та різноманітності мікробних забруднень, що є важливим для запобігання забрудненню цих продуктів.

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Джерело: SciTechDaily