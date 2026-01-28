Третина дошкільнят в Британії не розуміють, як гортати книги — дослідження

Depositphotos

Третина дошкільнят у Британії не розуміє, як користуватися звичайною книгою. Деякі діти намагаються “свайпати” сторінки, ніби користуються смартфоном або планшетом.





Благодійна організація Kindred Squared у Британії провела опитування серед тисячі працівників початкових шкіл. За їхніми оцінками, 28% дітей у підготовчих класах не знають, що робити з книгою. Лише половина батьків сказали, що вважали це базовою звичкою, якою мала володіти дитина ще до школи.

Вчителі припускають, що основна проблема у тому, що малечу з раннього віку привчають до смартфонів і планшетів. Вони з майже народження настільки звикають до екранів, що сприймають книжку як ще один ґаджет, який чомусь “не працює”. Більше половини опитаних педагогів вважає, що замість розвитку діти просто проводять час перед екранами.

Насправді проблем більше, ніж просто “знайомство” з класичними книгами. Вчителі розповіли, що чверть дошкільнят не вміють самостійно їсти або пити. Ще близько 26% не вміють користуватися туалетом без допомоги дорослих. У деяких регіонах, як-от на північному сході Англії, цей показник сягає 36%. На думку педагогів, близько 37% дітей взагалі не готові до навчання.





Вчителі кажуть, що щодня витрачають до півтори години лише на допомогу з базовими речами — туалетом, їжею, елементарною самоорганізацією. Через стабільно зменшується час, відведений на навчання. Керівниця Kindred Squared Фелісіті Гіллеспі називає ситуацію “системною кризою”, наприклад, в Нью-Йорку є схожа проблема, але з годинниками. Вона каже, що проблема не тільки в дітях і батьках, а й зростанні вартості життя у Британії та відсутності чітких орієнтирів, що потрібно малечі для школи.

Водночас опитування батьків показує розрив у сприйнятті: 88% вважають, що їхня дитина готова до школи, а понад третина переконані, що їхня малеча підготовлена краще за інших. При цьому майже всі батьки кажуть, що хотіли б бачити чіткі національні рекомендації: що треба знати і вміти дитині перед початком навчання.

Паралельно Уряд у Британії заявляв, що хоче збільшити частку дітей, готових до школи, до 75% до 2028 року. Зараз цей показник оцінюють у 68,3%, що приблизно на 5-6% вище за оцінку педагогів. Для цього держава інвестує у програми раннього розвитку та створення сімейних центрів.

