Користування соціальними мережами викликає СДУГ у дітей, — дослідження

Нові дослідження кажуть, що соціальні мережі буквально “знищують” мозок дітей та викликають прояви СДУГ. Потік створеного ШІ “мозкового сміття” переслідує дітей на різних екранах — від особистих смартфонів до виданих школою ноутбуків і телевізорів. Соцмережі роблять цей шум ще сильнішим, і дітям усе важче зосереджуватися.

Дослідники з Каролінського інституту у Швеції та Орегонського університету охорони здоров’я і науки встановили значущий зв’язок між часом перед екраном і діагнозами синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, що свідчить: вплив соціальних мереж на мозок дітей може мати серйозні наслідки для психічного здоров’я. Про це йдеться в новій статті, опублікованій у журналі Pediatrics Open Science, дослідники чотири роки спостерігали за 8 324 дітьми віком 9-10 років у США.

Діти самостійно повідомляли, скільки часу вони проводять у соцмережах, дивлячись телевізор або граючи у відеоігри. Батьки також оцінювали їхню здатність концентруватися та будь-які ознаки гіперактивності. Було виявлено чіткий зв’язок між використанням соцмереж і дефіцитом уваги, що дає підстави припускати: постійний сенсорний тиск з боку сервісів на кшталт TikTok і Snapchat може позбавляти дітей здатності фокусуватися. Це контрастує з переглядом телевізора чи іграми, які не показали чіткої асоціації з симптомами СДУГ.

“Наше дослідження свідчить, що саме соціальні мережі впливають на здатність дітей концентруватися. Вони містять постійні відволікання у формі повідомлень і сповіщень, а сама лише думка про те, чи надійшло нове повідомлення, може бути ментальним подразником. Це впливає на здатність залишатися зосередженим і може пояснювати цей зв’язок”, — сказав у заяві співавтор роботи, професор когнітивної нейронауки Каролінського інституту Торкель Клінґберг.

Дослідники встановили, що протягом чотирьох років діти збільшили середній час у соцмережах з 30 хвилин на день до 2,5 години. Паралельно зросли й симптоми неуважності. Хоча в подібних дослідженнях завжди важко визначити причинність, одна підказка полягає в тому, що діти, які вже мали симптоми СДУГ на початку дослідження, не почали більше користуватися соцмережами. Це вказує, що саме соцмережі ведуть до неуважності, а не навпаки, тобто не було жодних доказів зворотної асоціації. Цікаво, що збільшення часу у соцмережах не вплинуло на гіперактивність — інший симптом, пов’язаний зі СДУГ.

“Більше споживання соцмереж може частково пояснювати зростання кількості діагнозів СДУГ, навіть якщо СДУГ також пов’язаний із гіперактивністю, яка в нашому дослідженні не зросла”, — каже Клінґберг.

Науковці зазначають: хоча ефект на індивідуальному рівні невеликий, він може мати значні наслідки на рівні всієї популяції. У США кількість діагнозів СДУГ зростає. Згідно з дослідженням 2024 року, один із дев’яти американських дітей живе з цим розладом. Центри контролю та профілактики захворювань описують його як “зростаючу проблему громадського здоров’я“. Станом на 2022 рік у США було понад сім мільйонів дітей та підлітків з таким діагнозом — проти трохи більше шести мільйонів у 2016 році, що є значним зростанням за лише шість років. За словами Клінґберга, соціальні мережі могли сприяти цьому тренду.

“Ми сподіваємося, що наші результати допоможуть батькам і політикам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо здорового цифрового споживання, яке підтримує когнітивний розвиток дітей”, — додав перший автор і постдокторант Каролінського інституту Самсон Нівінс.

Дослідники наголошують, що їхні результати не встановлюють прямий причинний зв’язок і що використання соцмереж не означає, що дитина обов’язково розвинe симптоми СДУГ. Проте вони радять батькам обговорити обмеження часу, який діти проводять у соцмережах щодня.

Джерело: Futurism.com