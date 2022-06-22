Оновлено: Три «Байрактари» за тиждень — за добу українці перерахували у Фонд Притули 296 мільйонів гривень на безпілотники для ЗСУ. Вже зібрано на два БПЛА

Сьогодні зранку Сергій Притула анонсував «Народний Байрактар» — збір коштів на купівлю для ЗСУ трьох славетних ударних турецьких безпілотників. Українці не підвели й за перші 12 годин перерахували у Фонд Притули цілих 156 мільйонів гривень. Про хід збору коштів розповів сам Сергій Притула у своєму Telegram-каналі.

Оновлено [23 червня 9:44]: Станом на 9.00 23.06 зібрано вже 296 млн грн. Разом з 70 млн грн, які фонд виділив на проєкт на початку, виходить 366 млн гривень — майже 70% від необхідної суми. Це означає, що з бажаних трьох благодійники вже профінансували купівлю двох Байрактарів.

Український активіст та волонтер подякував усім, хто сьогодні долучився до шляхетної справи.

«Перша пташка є! Пішов збір на другу. І це усього-на-всього 12 годин від початку збору. Я вами дуже сильно пишаюсь», із відеозвернення Сергія Притули

Ще близько 70 мільйонів гривень для цього проєкту були закладені Фондом з акумульованих раніше коштів, тобто разом станом на вечір 22 червня вже зібрано 226 мільйонів гривень. А це майже половина необхідної суми. Мета — 15 мільйонів доларів (~525 мільйонів гривень).

Кількома годинами раніше Притула показував свій телефон, який «розривався» від сповіщень про нові перекази за банківськими картками для збору коштів на Байрактари.

Не дивлячись на неймовірний результат першого дня, Притула закликав не розслаблятися, адже лишилася ще немала сума. Нагадаємо, донатити можна у декілька способів — на картки mono, ПриватБанк, PayPal, Patreon, криптогаманці, тощо — всі необхідні реквізити для переказів коштів можна знайти за цим посиланням.

Сьогодні з аукціону, організованого Фондом Притули також була продана чергова картина — «Батько і мати. Два сонця гарячих», яку намалював він сам в ефірі програми «Підйом» на Новому каналі 11 років тому. Полотно продали за $25 тис., а отримані кошти спрямують на допомогу ЗСУ.