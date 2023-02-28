«Труха», «Украина сейчас», «Украина Online» – найпопулярніші Telegram-канали в Україні, понад 45% вважають, що в каналах публікують лише правду

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування громадської думки в рамках дослідження ГО «Український інститут медіа та комунікації». На основі отриманих даних був підготовлений аналітичний звіт «Як функціонують та завойовують аудиторію неінституціоналізовані новинні Телеграм-канали українського сегмента». Зупинимось на найцікавіших результатах цього дослідження.

Як виявилось, серед українців чимало наївних інтернет-користувачів, які довіряють всьому, що пишуть в Telegram. За даними дослідження, майже половина респондентів (45,2%) вважають, що Telegram-канали, зокрема й анонімні, публікують завжди перевірену інформацію. Лише 28% опитаних однозначно не погоджуються з цією тезою.

«З дихотомічною тезою про те, що «телеграм-канали завжди публікують неперевірену інформацію», погоджується 21,3% опитаних, тоді як не погоджується – 50,1%», – зазначається у звіті.

Ще декілька цікавих цифр, які характеризують рівень довіри користувачів до інформації, яку публікують Telegram-канали. 52,2% опитаних погоджуються з тезою, що «телеграм-канали іноді публікують неперевірену інформацію», тоді як 20,3% — не погоджуються з цим. Водночас із тезою про те, що «телеграм-канали часто публікують фейки», більше користувачів не погоджується (37%), ніж погоджується (34,5%).

Не менш цікаво виглядає ТОП-10 Telegram-каналів українського сегмента, які займають передові позиції за підписками та репостами. Більшість з неінституціоналізованих каналів є анонімними.

Разом з тим автори дослідження вважають, що більшість цих каналів мають штучно завищені показники кількості підписників.

«Водночас, є причини вважати, що принаймні 6 із 10 досліджуваних каналів потрапили до ТОП-10 шляхом штучної накрутки підписників», – йдеться у дослідженні.

Також в дослідженні перераховано лише 3 Telegram-канали мейнстримних медіа.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 21 листопада по 29 грудня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 2005 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,5% — для показників близьких до 10%.