Новини Пристрої 04.08.2025 comment views icon

Цей тостер з NVIDIA RTX 5060 та Intel Core i5-14600K замінить ваш ПК

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Цей тостер з NVIDIA RTX 5060 та Intel Core i5-14600K замінить ваш ПК
Ігровий ПК в корпусі тостера / YouTube SignalRGB

SignalRGB створила повноцінний ПК у корпусі тостера — з RGB-підсвічуванням, Stream Deck і комплектуючими, які тягнуть сучасні ігри. Хоч тостів ця штука не підсмажує, зате ігри запускає справно.

Команда SignalRGB займається розробкою універсального ПЗ для керування RGB-підсвічуванням. Цього разу вона вирішила не чекати на обіцяний тостер від Razer і створила власну функціональну ігрову систему у корпусі справжнього чотирисекційного тостера. І, можливо, це один із найвдаліших прикладів вірусного маркетингу — компанія дарує цей унікальний ПК разом із док-станцією Thunderbolt 4 на 10 портів.

1111

Цей комп’ютер буквально “вшито” в корпус звичайного сріблястого тостера на чотири скибки. Тостер не смажить хліб, адже два слоти зайняті RGB-вентилятором. Передню панель модифікували: додали повноцінний Stream Deck, а по боках зробили вентиляційні отвори для ефективного охолодження. Навіть важелі викидання тосту перепризначили — тепер вони відповідають за увімкнення й перезавантаження системи. Звісно, у стилі SignalRGB корпус щедро підсвічено RGB-смугами — уздовж усього тостера.

Сама конфігурація відповідає сучасним ігровим вимогам. Система містить материнську плату ASUS STRIX Z790-I формату Mini-ITX. В незвичному корпусі тостера розмістилися процесор Intel Core i5-14600K (який побував у нас на огляді), 32 ГБ оперативної пам’яті G.Skill Trident Z DDR5, SSD WD Black NVMe місткістю 1 ТБ та дискретна відеокарта Zotac RTX 5060. І ще знайшлося місце для вбудованого блока живлення Cooler Master SFX потужністю 850 Вт.

Цей креативний проєкт — тонкий натяк Razer, яка ще у 2016 році пожартувала на 1 квітня про “ігровий тостер з підсвіткою” (проект Breadwinner), а потім оголосила його реальною ідеєю. Засновник Razer Мін-Лян Тан навіть пообіцяв створити пристрій, якщо сторінка збере достатньо лайків і користувачі зроблять достатньо татуювань із зображенням тостера. У підсумку 12 людей зробили тату тостера Razer, чим перевиконали вимоги, бо кожне татуювання рахувалося за 100 тис. лайків.

Та цей проект не просунувся далі жартів. Востаннє Razer згадувала про Breadwinner ще у 2019 році, й жодного ігрового тостера досі немає.

Натомість SignalRGB пішла іншим шляхом. Її ПК у корпусі тостера — не жарт, а реальний пристрій, який справді виглядає як тостер і справді запускає ігри. Він не готує тостів, як обіцяв Razer, зате існує фізично і демонструє цікаву ідею креативного підходу до форм-фактора комп’ютера.

Джерело: tomshardware

Популярні новини

В цій маленькій країні 76% нових авто електричні, і вона не в Європі
У Steam-грі Chemia виявили шкідливе ПЗ, що крало криптовалюту та дані користувачів
Marvel представить нову Залізну людину і Людей Ікс після виходу «Месники: Таємні війни»
GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
Китайська оптимізація: гра Wuchang приховано масштабує зображення навіть у режимі без масштабування
ChatGPT прославляв Сатану і надав користувачці інструкції з «самокаліцтва» для язичницьких ритуалів
Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень лінійки
Величезні ріки Антарктиди: вчені відтворили вигляд континенту без криги
Хакери вкрали у криптобіржі BigONE $27 млн
Apple iPhone Fold: аналітик JPMorgan повідомив час виходу та ціну
Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
Гібрид OMODA 9 SHS подолав 1175 км та 9 країн на одному заряді і баку
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
Деталі комплектації та сумісності наборів клавіш типу MX
Потрібний менший пікап: Tesla робить висновки з провалу Cybertruck
Nintendo розповіла про стосунки Маріо і Піч — когось це засмутить
Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордні денні притоки капіталу з BlackRock і Fidelity на чолі
Ілон Маск хотів, щоб розробники Grok дали чатботу «власні обличчя» — витік внутрішнього листування
Мозок вмикає імунну тривогу поряд з хворими — достатньо лише фото, як хтось кашляє
Супергероїка повернулася? «Фантастична четвірка» побила рекорд франшизи у перші вихідні прокату
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати