Цей тостер з NVIDIA RTX 5060 та Intel Core i5-14600K замінить ваш ПК

Ігровий ПК в корпусі тостера / YouTube SignalRGB

SignalRGB створила повноцінний ПК у корпусі тостера — з RGB-підсвічуванням, Stream Deck і комплектуючими, які тягнуть сучасні ігри. Хоч тостів ця штука не підсмажує, зате ігри запускає справно.

Команда SignalRGB займається розробкою універсального ПЗ для керування RGB-підсвічуванням. Цього разу вона вирішила не чекати на обіцяний тостер від Razer і створила власну функціональну ігрову систему у корпусі справжнього чотирисекційного тостера. І, можливо, це один із найвдаліших прикладів вірусного маркетингу — компанія дарує цей унікальний ПК разом із док-станцією Thunderbolt 4 на 10 портів.

Цей комп’ютер буквально “вшито” в корпус звичайного сріблястого тостера на чотири скибки. Тостер не смажить хліб, адже два слоти зайняті RGB-вентилятором. Передню панель модифікували: додали повноцінний Stream Deck, а по боках зробили вентиляційні отвори для ефективного охолодження. Навіть важелі викидання тосту перепризначили — тепер вони відповідають за увімкнення й перезавантаження системи. Звісно, у стилі SignalRGB корпус щедро підсвічено RGB-смугами — уздовж усього тостера.

Сама конфігурація відповідає сучасним ігровим вимогам. Система містить материнську плату ASUS STRIX Z790-I формату Mini-ITX. В незвичному корпусі тостера розмістилися процесор Intel Core i5-14600K (який побував у нас на огляді), 32 ГБ оперативної пам’яті G.Skill Trident Z DDR5, SSD WD Black NVMe місткістю 1 ТБ та дискретна відеокарта Zotac RTX 5060. І ще знайшлося місце для вбудованого блока живлення Cooler Master SFX потужністю 850 Вт.

Цей креативний проєкт — тонкий натяк Razer, яка ще у 2016 році пожартувала на 1 квітня про “ігровий тостер з підсвіткою” (проект Breadwinner), а потім оголосила його реальною ідеєю. Засновник Razer Мін-Лян Тан навіть пообіцяв створити пристрій, якщо сторінка збере достатньо лайків і користувачі зроблять достатньо татуювань із зображенням тостера. У підсумку 12 людей зробили тату тостера Razer, чим перевиконали вимоги, бо кожне татуювання рахувалося за 100 тис. лайків.

Та цей проект не просунувся далі жартів. Востаннє Razer згадувала про Breadwinner ще у 2019 році, й жодного ігрового тостера досі немає.

Натомість SignalRGB пішла іншим шляхом. Її ПК у корпусі тостера — не жарт, а реальний пристрій, який справді виглядає як тостер і справді запускає ігри. Він не готує тостів, як обіцяв Razer, зате існує фізично і демонструє цікаву ідею креативного підходу до форм-фактора комп’ютера.

Джерело: tomshardware