TSMC живить передмістя Тайбею від власних генераторів — уряд Тайваню попросив про допомогу

Компанія TSMC поділилася енергією від своїх резервних генераторів електроенергії з державною енергетичною компанією Тайваню Taipower, щоб допомогти уникнути відключення електроенергії, повідомляє тайванське видання Commercial Times. Це сталося після нещодавнього землетрусу магнітудою 7,4 бала, який спричинив зупинку восьми енергоблоків.

TSMC є найбільшим у світі спеціалізованим незалежним літографічним підприємством із виробництва напівпровідників, список клієнтів якого включає AMD, Apple, NVIDIA та Qualcomm. Найбільша компанія Тайваню має тісні відносини з урядом, який також є її найбільшим акціонером. Цього тижня уряд звернувся до TSMC з проханням надати 200 000 кВт*год від резервних дизель-генераторів компанії.

Кай Жимінь, представник Taipower, каже, що потреба в аварійному електроживленні була в основному через наслідки недавнього землетрусу, після якого вісім енергоблоків штату вийшли зупинилися. Проблема посилилася сезонним підвищенням температури на острові, що призвело до зупинки додаткових блоків.

У Taipower є «мовчазна домовленість» з TSMC, тому напівпровідникова компанія надала свої генератори електроенергії без підписання контракту. Для Taipower стандартно звертатися за допомогою до своїх найбільших клієнтів, коли ситуація стає жахливою. І TSMC прийшла в потрібний момент — саме тоді, як Таоюань, велике передмістя Тайбею, отримало повне двогодинне відключення електроенергії 16 квітня. Taipower підкреслює, що пожертвування електроенергії TSMC не вплинуло негативно на виробництво TSMC.

Землетрус, що призвів до потреби у додаткових джерелах живлення, був найбільшим за останні 25 років. Також сезонна спека на Тайвані щороку настає все раніше.