На Тайвані стався землетрус магнітудою 7,4 — TSMC евакуює заводи

За словами сейсмологів, це найпотужніший за 25 років землетрус на Тайвані — є загиблі, десятки будівель обвалилося.

Уночі біля східного узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 7,4 з епіцентром за 18 км від міста Хуалянь. Країна видала попередження про цунамі (на цю мить його скасували), а Японія та Філіппіни почали готуватися до потенційної повені.

За даними Геологічної служби США, це найпотужніший землетрус в Тайвані за останні 25 років. Зафіксовано кілька десятків обвалів будівель, знеструмлено майже сотню тисяч домогосподарств, є проблеми з інтернетом та, на цю мить, відомо про щонайменше 4 загиблих та понад 50 поранених, повідомляє CNN.

🚨BREAKING: Multiple buildings have collapsed in Taipei, Taiwan after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings pic.twitter.com/BmHrHXMoXA — Suppressed Voice (@SuppressedNws) April 3, 2024

🚨BREAKING: Dashcam captures 7.5 magnitude earthquake on highway in eastern Taiwanpic.twitter.com/EPbCHgc1Xi — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

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Землетрус також може суттєво вплинути на виробництво мікросхем, спричинивши дефіцит чи стрибок цін на ключові компоненти, що своєю чергою призведе до здорожчання електроніки — зокрема, ноутбуків та телевізорів.

У Тайвані виробляють від 80% до 90% чипів найвищого класу, необхідних для сучасних програм у смартфонах та ШІ.

За даними Bloomberg, найбільший у світі виробник передових чипів TSMC, який співпрацює з Apple та Nvidia, розпочав евакуацію заводів. Менший місцевий конкурент UMC (United Microelectronics Corp.) також призупинив роботу.

«Системи безпеки TSMC працюють нормально. Щоб убезпечити персонал, деякі заводи були евакуйовані», — йдеться в заяві компанії. «Наразі ми уточнюємо наслідки».

Заводи TSMC розташовані на західній частині Тайваню, а землетрус стався біля східного узбережжя, тож евакуацію проведено у якості запобіжного заходу.

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У вересні 1999 року на Тайвані стався землетрус магнітудою 7,6, у результаті якого загинуло 2400 людей і було зруйновано 5000 будівель. Тоді ціни на модулі DRAM підскочили більш ніж на 25%, і дефіцит тривав місяцями.

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