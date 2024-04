На Тайвані стався землетрус магнітудою 7,4 — TSMC евакуює заводи

За словами сейсмологів, це найпотужніший за 25 років землетрус на Тайвані — є загиблі, десятки будівель обвалилося.

Уночі біля східного узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 7,4 з епіцентром за 18 км від міста Хуалянь. Країна видала попередження про цунамі (на цю мить його скасували), а Японія та Філіппіни почали готуватися до потенційної повені.

За даними Геологічної служби США, це найпотужніший землетрус в Тайвані за останні 25 років. Зафіксовано кілька десятків обвалів будівель, знеструмлено майже сотню тисяч домогосподарств, є проблеми з інтернетом та, на цю мить, відомо про щонайменше 4 загиблих та понад 50 поранених, повідомляє CNN.

🚨BREAKING: Multiple buildings have collapsed in Taipei, Taiwan after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings pic.twitter.com/BmHrHXMoXA

— Suppressed Voice (@SuppressedNws) April 3, 2024