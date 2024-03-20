Цього року на нічному небі стане видимою рідкісна «Полум’яна зоря». Як і коли її можна побачити?

Очікуване світлове шоу на небі — результат «вибухової взаємодії» між двома зорями-сусідками, яка відбувається кожні 80 років.

Ця зоря розташовується у сузір’ї Північної Корони (і має відповідну офіційну назву — T Північної Корони, а також неофіційну — «Полум’яна зоря») і належить до класу повторно нових (одна з п’яти відомих в нашій галактиці). Як правило, її яскравість становить приблизно +10 (на межі відображення у біноклях), однак приблизно раз на 80 років її зоряна величина сягає +2 (на рівні Полярної зорі), що дає змогу спостерігати за об’єктом неозброєним оком.

Востаннє такий спалах був зафіксований у 1946 році, а до цього – у 1866 році. Цього разу, як зазначає NASA, «Полум’яна зоря» випереджає графік на 2 роки й стане видимою між березнем і вереснем 2024-го.

То що ж стає причиною таких періодичних спалахів? T Північної Корони — не просто зоря, а подвійна система, що складається з білого карлика та червоного гіганта, замкнених на близькій орбіті. Червоний гігант викидає газ із постійною швидкістю, а білий карлик «висмоктує» його, зрештою збираючи та стискаючи достатньо водню, щоб викликати термоядерний вибух нової. Білий карлик стає гарячішим, більшим і яскравішим (і саме його ми бачимо на Землі як Полум’яну зорю), перш ніж знову потьмяніти й розпочати новий 80-річний цикл.

Астрономи спостерігатимуть за новою за допомогою космічного телескопа Hubble і вивчатимуть небесну подію за допомогою рентгенівського та ультрафіолетового світла космічної обсерваторії Neil Gehrels Swift.

Акаунт NASAUniverse на X публікуватиме оновлення про спалах та видимість зорі.

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