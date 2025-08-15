Ця зимова куртка автоматично стане тоншою, щоб запобігти поту

Depositphotos

Китайські дослідники з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики створили зимову куртку, яка автоматично змінює товщину запобігаючи перегріву тіла та виділенню поту.

Більшість існуючого зимового одягу не має змоги адаптуватись до нагріву тіла внаслідок фізичної активності. Під кількома шарами одягу людині стає жарко і вона починає потіти. Через це іноді доводиться знімати верхній одяг.

Протягом багатьох десятиліть виробники зимового одягу концентрувались на більш легких тканинах, які дихають. Однак по-справжньому адаптивний до зимових умов одяг зустрічається нечасто, якщо не враховувати спортивного екіпірування.

Команда китайських досдлідників під керівництвом Сюцяна Лі використала у якості наповнювача для куртки мембрану з бактеріальної целюлози. Ця мембрана змінює власну товщину в залежності від рівня вологості. В умовах прохолодного сухого повітря товщина наповнювача складає 13 мм, що дозволяє ефективно зберігати тепло. За підвищенної вологості, наприклад, при потовиділенні, шар наповнювача стискається до 2 мм.

Таким чином куртка зберігає тепло за необхідності і може охолодити тіло у випадку перегріву внаслідок фізичної активності. Спочатку команда протестувала мембрану у контрольованих лабораторних умовах. Для вимірювання теплових характеристик у різних умовах вони використовували систему, що імітує людську шкіру. Після цього вони додали цей матеріал у комерційні пуховики для випробувань у реальних умовах.

Добровольці носили ці куртки під час прогулянок та їзди на велосипеді. Дослідники відстежували рівень комфорту, температуру тіла та реакцію мембрани на вологість. За словами розробників, створена ними адаптивна до тепла куртка може покращити терморегуляцію до 82,8% порівняно з традиційними тканинами.

Китайські науковці також переконують, що такий одяг може скоротити зону теплового стресу у середньому на 7,5 годин у 20 містах. Ця технологія може бути корисною людям, які працюють на відкритому повітрі в різних умовах. Санітари, кур’єри та поліцейські зможуть довше залишатися у комфорті, не знімаючи одяг.

Подальші дослідження дозволять перевірити ефективність мембрани за умов екстремально низьких та вологих температур. Довговічність мембрани протягом місяців чи років використання також залишається під питанням.

Дослідники планують перевірити, як бактеріальна целюлоза поводитиметься в умовах постійного руху, стискання та прання. Ще однією проблемою є розширення виробництва із збереженням доступної ціни на матеріал.

Результати дослідження представлені у журналі Science Advances

Джерело: Interesting Engineering