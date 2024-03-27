Цукерберг сфотографувався у новій шкірянці Дженсена Хуанга і порівняв його з «Тейлор Свіфт у світі технологій»

Здається, Цукербергу до вподоби стиль Хуанга, а от бос Nvidia виглядає дещо збентежено на знімку, оскільки натомість йому довелось приміряти дублянку Марка.

У вівторок керівник Meta завантажив в Instagram знімок, де вони з Хуангом позують в запозичених одне в одного вбраннях: Марк щасливо посміхається у знаменитий шкіряній куртці боса Nvidia, тоді як сам Дженсен виглядає трохи розгублено у завеликій для нього дублянці Цукерберга.

«Jersey swap», — написав Цукерберг під дописом, посилаючись на популярну традицію обміну футболками у НФЛ.

У коментарях Марк дописав, що Хуанг «як Тейлор Свіфт — але у світі технологій».

Збентежений вигляд Дженсена Хуанга можна зрозуміти, адже йому довелось тимчасово розстатись із зовсім новою курткою, яку він вперше вдягнув на публіку, змінивши попередню, на заході GTC 2024 близько 2-х тижнів тому. Редактори Tom’s Hardware тоді виявили, що це творіння Tom Ford за ціною $9 000.

Цукерберг рідко відмовлявся від свого стилю «сірих футболок і худі», але цього року він вже вдруге постає у незвичному для нього образі — попередній, в традиційному індійському вбранні, на передвесільній вечірці сина азійського мільярдера.

Зустріч Цукерберга та Хуанга не була несподіванкою, враховуючи амбіції Meta щодо агресивного розширення сфери ШІ. Під час телефонної розмови про прибутки минулого року Марк сказав інвесторам, що штучний інтелект буде «найбільшою сферою інвестицій його компанії у 2024 році для інженерних та обчислювальних ресурсів».

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В січні Цукерберг заявляв, що до кінця 2024 року компанія планує мати понад 340 000 графічних процесорів Nvidia H100, а також, що обчислювальна інфраструктура Meta міститиме «майже 600 тисяч обчислювальних еквівалентів H100, якщо включити інші графічні процесори». За оцінками аналітиків Raymond James, Nvidia продає чипи H100 за ціну від $25 000 до $30 000, а на eBay вони можуть коштувати понад $40 000 — якби Meta платила мінімально, то витратила б на це близько $9 млрд, тож не дивно, що Цукерберг намагається налагодити стосунки з босом Nvidia.

Раніше повідомлялось, що Марк Цукерберг «вербує» ШІ-дослідників Google DeepMind через особисті електронні листи й пропонує їм посади без співбесід.

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