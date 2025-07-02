Тисячі жителів Норвегії стали «мільйонерами» через помилку в коді держлотереї — виграші завищили в 10 000 разів

Помилка в конвертації виграшів лотереї на день зробила тисячі норвежців «мільйонерами» / Depositphotos

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Минулого тижня Норвегією прокотилася короткочасна хвиля ейфорії — тисячі жителів отримали повідомлення про те, що стали мільйонерами з виграшем у лотереї Eurojackpot. Здавалося б, все мало завершитись придбанням розкішних авто та житла, але натомість «переможці» отримали суттєво менші суми й вибачення від державного оператора лотереї за прикру математичну помилку.

Як зазначає TechSpot, виявилось, що у системі компанії Norsk Tipping, яка адмініструє Eurojackpot у Норвегії, сталася помилка в кодуванні під час конвертації сум з євроцентів у норвезькі крони — замість ділення на 100 використали знак множення, що збільшило фінальні суми виграшів в 10 000 разів.

Серед «щасливчиків» опинився й 53-річний Оле Фредрік Свен, який отримав повідомлення про «виграш» 1,2 мільйона норвезьких крон під час відпустки в Греції — реальна сума, як виявилось складала 125 крон. За деякий час він запідозрив щось неладне і почав перевіряти новинні сайти, які все розставили по місцям.

«За такі гроші багато шампанського не отримаєш. Це більше схоже на келих просекко чи креману», — сказав розчарований чоловік The Guardian.

Помилку виявили досить швидко і вже наступного дня тисячі гравців отримали невтішні сповіщення з оновленням суми. Norsk Tipping за ніч прибрала помилкові цифри зі свого вебсайту та застосунку, зазначаючи, що жодних виплат не встигли зробити.

«Я отримала численні повідомлення від людей, які почали планувати відпустки, купівлю житла чи ремонт, перш ніж зрозуміли, що суми були неправильними», — сказала Тоньє Сагстуен, генеральна директорка Norsk Tipping. «Можу лише сказати: “Вибачте! Але я розумію, що це мало втішає”».

Зрештою Сагстуен оголосила про відставку лише за день після того, як інцидент став публічним — з відсиланням на «порушення суспільної довіри» як на свою провину. Зараз компанія проводить комплексний огляд своїх систем, щоб запобігти подібним помилкам у майбутньому.

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