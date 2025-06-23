Користувач OneDrive втратив дані за 30 років роботи — Microsoft забанила акаунт без пояснень та проігнорувала 18 запитів на відновлення

Користувач OneDrive написав у Reddit розлогий допис про конфлікт із Microsoft, яка раптово заблокувала його акаунт, а відповідно й доступ до хмарного сховища із даними за понад 30 років роботи — жодного пояснення компанія не надала й ігнорує запити на відновлення, надсилаючи у відповідь лише шаблонні відписки.
«Я переніс на OneDrive фото і дані за понад 30 років роботи», — написав у Reddit користувач deus03690. «Хотів об’єднати їх з кількох старих дисків, які мені довелось викинути через нестачу місця і переїзд. План був такий — завантажити дані у хмару і потім перенести на новий диск. Натомість Microsoft просто заблокувала мій обліковий запис».
Чоловік додав, що мав платний акаунт в OneDrive і визнав, що ідея з «об’єднанням кількох яєць в одному кошику» можливо була поганою, утім Microsoft в цьому випадку навіть не надала попередження про потенційне блокування та жодних пояснень вже після нього, а також проігнорувала кожен з 18 запитів на відновлення, які надіслав користувач — у відповідь надходили лише автоматичні відписки.
«Жодного людського контакту. Жодної реальної допомоги. Тільки шаблонні електронні листи та радіомовчання».
В чому ж може полягати причина блокування? Автор Tom`s Hardware Марк Тайсон припускає, що об’єднавши всі свої дані в хмарному сервісі, deus03690, швидше за все, міг завантажити щось, що спричинило спрацювання сигналів про авторські права (або подібних), і як наслідок блокування акаунту Microsoft.
Умови використання сервісів Microsoft пояснюють як компанія працює із заблокованими обліковими записами:
- Користувач не матиме права використовувати заблокований обліковий запис Microsoft для доступу до сервісів.
- Вміст і дані, пов’язані з заблокованим акаунтом, будуть видалені з нього (якщо тільки за законом Microsoft не зобов’язана зберігати їх, повертати або передавати користувачеві або третій стороні, вказаній користувачем), тож у власника акаунту повинен бути план регулярного резервного копіювання, оскільки компанія не зможе відновити вміст або дані після блокування облікового запису.
- Користувач може втратити доступ до придбаних продуктів.
Очевидно, тут жодних хороших новин для deus03690. У коментарях користувачу радять звернутися до юриста і в майбутньому все ж таки обирати надійніші способи міграції даних (принаймні без видалення) і притримуватися «правила 3-2-1» — мати три копії даних, два різних носії для них і одну копію зберігати фізично в іншому місці чи хмарі.
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