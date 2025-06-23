Користувач OneDrive втратив дані за 30 років роботи — Microsoft забанила акаунт без пояснень та проігнорувала 18 запитів на відновлення

Microsoft без пояснень заблокувала акаунт користувача OneDrive з даними за понад 30 років роботи / Ілюстративне фото з Depositphotos

Користувач OneDrive написав у Reddit розлогий допис про конфлікт із Microsoft, яка раптово заблокувала його акаунт, а відповідно й доступ до хмарного сховища із даними за понад 30 років роботи — жодного пояснення компанія не надала й ігнорує запити на відновлення, надсилаючи у відповідь лише шаблонні відписки.

«Я переніс на OneDrive фото і дані за понад 30 років роботи», — написав у Reddit користувач deus03690. «Хотів об’єднати їх з кількох старих дисків, які мені довелось викинути через нестачу місця і переїзд. План був такий — завантажити дані у хмару і потім перенести на новий диск. Натомість Microsoft просто заблокувала мій обліковий запис».

Чоловік додав, що мав платний акаунт в OneDrive і визнав, що ідея з «об’єднанням кількох яєць в одному кошику» можливо була поганою, утім Microsoft в цьому випадку навіть не надала попередження про потенційне блокування та жодних пояснень вже після нього, а також проігнорувала кожен з 18 запитів на відновлення, які надіслав користувач — у відповідь надходили лише автоматичні відписки.

«Жодного людського контакту. Жодної реальної допомоги. Тільки шаблонні електронні листи та радіомовчання».

В чому ж може полягати причина блокування? Автор Tom`s Hardware Марк Тайсон припускає, що об’єднавши всі свої дані в хмарному сервісі, deus03690, швидше за все, міг завантажити щось, що спричинило спрацювання сигналів про авторські права (або подібних), і як наслідок блокування акаунту Microsoft.

Умови використання сервісів Microsoft пояснюють як компанія працює із заблокованими обліковими записами:

Користувач не матиме права використовувати заблокований обліковий запис Microsoft для доступу до сервісів.

Вміст і дані, пов’язані з заблокованим акаунтом, будуть видалені з нього (якщо тільки за законом Microsoft не зобов’язана зберігати їх, повертати або передавати користувачеві або третій стороні, вказаній користувачем), тож у власника акаунту повинен бути план регулярного резервного копіювання, оскільки компанія не зможе відновити вміст або дані після блокування облікового запису.

Користувач може втратити доступ до придбаних продуктів.

Очевидно, тут жодних хороших новин для deus03690. У коментарях користувачу радять звернутися до юриста і в майбутньому все ж таки обирати надійніші способи міграції даних (принаймні без видалення) і притримуватися «правила 3-2-1» — мати три копії даних, два різних носії для них і одну копію зберігати фізично в іншому місці чи хмарі.