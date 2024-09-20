У BioWare вийшло? Dragon Age: The Veilguard дуже сподобалася журналістам

Західні журналісти поділилися першими враженнями від Dragon Age: The Veilguard після 6 годин гри. Оглядачі назвали нову RPG від BioWare однією з найкращих ігор року та поверненням студії до форми.

Багато хто порівнює ефект від The Veilguard із Mass Effect 2. Гра поєднує рольові елементи з доступністю для широкої аудиторії. Оглядачі вважають, що BioWare може повернутися на провідні позиції серед розробників RPG, нарівні з Larian Studios.

Редактор персонажів у The Veilguard вражає різноманітністю. Гравці зможуть налаштувати понад 40 варіантів кольору шкіри, 30 типів облич, 90 зачісок та безліч інших параметрів. Окрім зовнішності, потрібно обрати фракцію, яка надає персонажу певні бонуси.

Геймплей The Veilguard значно відрізняється від попередніх частин серії. Ігровий процес став динамічнішим, а темп пришвидшився. Бойова система еволюціонувала порівняно з Dragon Age: Inquisition. Битви стали швидшими та захопливішими, вимагають від гравця активних дій і вправного використання здібностей.

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Квести у грі журналісти називають детально опрацьованими, з чудовими кінематографічними роликами. Місії наповнені цікавими діалогами у кращих традиціях BioWare. Світ гри відчувається живим, а взаємодія з NPC — природною.

У The Veilguard доступні три класи: воїн, маг і розбійник. Найцікавішим виявився розбійник завдяки високій мобільності. Воїн посів друге місце, а маг виявився найменш захопливим через повільніший геймплей.

Локації у грі різноманітні та насичені, але не надмірно великі. Світ не можна назвати повністю відкритим, проте зони достатньо просторі, з прихованими областями та секретами. Деякі оглядачі відзначили брак побічних активностей.

Щодо технічного аспекту, журналісти не помітили проблем із продуктивністю на потужних ПК (наприклад, із GeForce RTX 4080). Про системні вимоги гри ми писали в окремій статті.

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Нагадаємо, що Dragon Age: The Veilguard виходить 31 жовтня на ПК (Steam, Epic games), PlayStation 5 і Xbox Series X.

Джерело: Gamesradar, IGN, Polygon