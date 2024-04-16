Новини Україна 16.04.2024 о 17:59 comment views icon
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У «Дії» з’явиться мультишеринг документів

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про мультишеринг документів в застосунку «Дія».

Це рішення повинно значно спростити та пришвидшити документообіг для громадян в установах, йдеться на сайті Мінцифри.

Після запуску мультишерингу можна буде ділитися копіями й даними за один раз у кілька кліків:

  • цифрових документів;
  • довідок про доходи;
  • ОК-5;
  • ОК-7.

Це зробить шеринг комплексним та значно зекономить час як працівників компаній, так і клієнтів.

Зараз, щоб надіслати такий комплекс документів, потрібно:

  • спершу відправити копії цифрових документів через застосунок;
  • копії довідок надсилати окремо.

Щоб поділитися копіями документів, достатньо буде зробити кілька кліків у застосунку. Компанія надсилає запит, а клієнт підтверджує його за допомогою «Дія.Підпису», тож одразу бачить назву установи, перелік необхідних документів і розуміє, кому та які копії передає.

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«Мультишеринг дасть змогу відправляти копії всіх необхідних документів одночасно, а також автоматично заповнювати поля в електронних заявах і договорах даними з таких копій», — повідомляють в Мінцифри.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Міноборони оцифрувало дані всіх потенційних призовників. Загалом держава зробила 23 млн запитів на оновлення даних громадян.


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