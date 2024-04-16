Кабінет Міністрів ухвалив постанову про мультишеринг документів в застосунку «Дія».
Це рішення повинно значно спростити та пришвидшити документообіг для громадян в установах, йдеться на сайті Мінцифри.
Після запуску мультишерингу можна буде ділитися копіями й даними за один раз у кілька кліків:
- цифрових документів;
- довідок про доходи;
- ОК-5;
- ОК-7.
Це зробить шеринг комплексним та значно зекономить час як працівників компаній, так і клієнтів.
Зараз, щоб надіслати такий комплекс документів, потрібно:
- спершу відправити копії цифрових документів через застосунок;
- копії довідок надсилати окремо.
Щоб поділитися копіями документів, достатньо буде зробити кілька кліків у застосунку. Компанія надсилає запит, а клієнт підтверджує його за допомогою «Дія.Підпису», тож одразу бачить назву установи, перелік необхідних документів і розуміє, кому та які копії передає.
«Мультишеринг дасть змогу відправляти копії всіх необхідних документів одночасно, а також автоматично заповнювати поля в електронних заявах і договорах даними з таких копій», — повідомляють в Мінцифри.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Міноборони оцифрувало дані всіх потенційних призовників. Загалом держава зробила 23 млн запитів на оновлення даних громадян.