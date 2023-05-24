У Києві з’явилась перша маршрутка з валідатором – сплатити за проїзд можна за допомогою банківської карти, смартфона або карткою киянина

В маршрутних таксі столиці вже незабаром можуть з’явитися валідатори – перший, у тестовому режимі запрацював у маршрутці №444 сполученням ст. м. Виставковий центр – вул. Метрологічна.

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Для того, щоб сплатити за проїзд достатньо прикласти банківську картку з PayPass або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Також оплату можна здійснити карткою киянина або з гаманця на транспортній карті Київ Цифровий.

Через різницю тарифів звичайні поїздки з транспортної карти та абонементи у маршрутках не діятимуть, пише Хмарочос. А картку киянина адаптували під новий функціонал валідаторів, які автоматично перевірятимуть, чи прив’язана до неї пільга або шукатимуть вже придбані поїздки. У протилежному випадку буде списано оплату, як і зі звичайної банківської карти.

На початку вересня петиція киян про запровадження безготівкові оплати в усіх видах громадського транспорту столиці набрала достатню кількість голосів і була підтримана міською владою. У жовтні перші валідатори з’явились на деяких маршрутах автобусів «Київпастрансу‎».

З 26 жовтня 2022 року безготівкова оплата за проїзд працювала вже на всіх видах і маршрутах комунального громадського транспорту, а Київрада розпочала перемовини з приватними перевізниками щодо введення безконтактних способів розрахунку в маршрутних таксі.

За словами транспортного експерта Івана Черниша, деякий час тому валідатори вже працювали на маршруті 208 від «Київпастрансу‎», який зараз закрито, а один з перевізників, який обслуговує маршрут 250, встановлював власну систему безготівкової оплати (вона також вже не працює).

Крім більш зручного способу розрахунку, використання валідаторів має ще кілька переваг – зокрема можливість GPS-диспетчеризації транспорту (адже валідатори мають вбудований трекер), чіткіший облік пасажиропотоку з прив’язкою до часу та навіть географічних координат, а також можливість обліку пільговиків та проведення повноцінної компенсації за них.