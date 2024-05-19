У Річарда Армітеджа (Торін Дубощит) вкрали меч з фільму «Гобіт» — Пітер Джексон побачив його продаж онлайн

Зірка «Гобіта», Річард Армітедж, який грав короля Торіна Дубощита, розповів, що в нього вкрали меч Оркрист зі знімального майданчика. Актор дізнався про це лише тоді, коли режисер Пітер Джексон побачив меч у продажу в Інтернеті та запитав, чи потрібні йому гроші.

Актори «Володаря перснів» та «Гобіта» отримали пам’ятні подарунки зі знімального майданчика. Армітеджу подарували меч, який мандрівники знайшли у скарбниці тролів. Згідно з оригінальним оповіданням, меч був відкований ельфами у Гондоліні, він теж міг світитися під час наближення орків, як і «Жало» Більбо. Тролі вкрали його в інших злодіїв, меч віднайшов Гендальф, а Елронд передав його Торіну. Коли гномів схопили у Лихоліссі, ельфи відібрали в нього меч. Схоже, в реальному житті теж завівся якийсь ельф.

Коли Річарда Армітеджа запитали, який подарунок йому найбільше запам’ятався, він відповів: «Оркрист, меч із «Гобіта». Я просто не очікував, що мені подарують оригінальний меч зі знімання».

«Насправді я тримав його зачиненим, але його вкрали, і хтось намагався його продати. Пітер відвів мене вбік і сказав: «Тобі важко з грошима?». Я запитав: «Про що ти говориш?». Він сказав: «Твій меч продається онлайн». Тож мені довелося залучити поліцію, але тепер він лежить на полиці на видному місці».

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Джерело: GamesRadar