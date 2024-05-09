Новий фільм «Володар перснів» вийде у 2026 році — Пітер Джексон повертається

Керівник Warner Bros. Discovery Девід Заслав щойно оголосив про новий фільм «Володар перснів», який має вийти у 2026 році.

Пітер Джексон, режисер попередніх класичних стрічок, повертається разом зі співавторами сценарію Френ Уолш та Філіппою Бойєнс для продюсування, і, за словами Заслава, «буде залучений на кожному етапі цього шляху». Ранній сценарій знаходиться в розробці.

Під час розмови з інвесторами Заслав сказав, що цей новий фільм «досліджуватиме сюжетні лінії, які ще належить розповісти», а потім додав, що «Володар перснів», «Гаррі Поттер» і «Всесвіт DC» «здебільшого недостатньо використовуються». «Ми наполегливо працюємо, щоб виправити це», — сказав він.

У лютому 2023 року Warner Bros. вперше оголосила, що новопризначені керівники студії Майк Де Лука та Пем Ебді уклали посередницьку угоду щодо створення «кількох» фільмів за мотивами книг Дж. Р. Р. Толкіна. Проєкти розвиватиме New Line Cinema. Freemode, підрозділ Embracer Group, уклав угоду про адаптивні права на книги, зокрема «Володар перснів» і «Гобіт», у рамках підприємства під назвою Middle-earth Enterprises.

Оригінальна трилогія «Володар кілець», знята Джексоном, зібрала майже $3 млрд у всьому світі. Три фільми були мали 30 номінацій «Оскар» і отримала 17 з них. Друга трилогія Джексона, заснована на «Гобіті» Толкіна, мала менші, але близькі до цього збори.

Джерело: IGN, Variety