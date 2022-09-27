У роботі інтернет-провайдер «Ланет» стався масовий збій

Клієнти інтернет-провайдера «Латнет» зіткнулися з проблемою з доступом до мережі. Користувачі з різних районів Києва повідомляють про відсутність інтернет-доступу.

Крім того, спостерігаються також проблеми в роботі сайту провайдера. Він завантажується дуже повільно, а при спробі зайти в кабінет користувача виникає помилка 502 Bad Gateway. Разом з тим неможливо здійснити дзвінок на контактний номер провайдера.

Дехто з користувачів повідомляє, що у відповідь на звернення до служби технічної підтримки провайдер повідомляє про виникнення масової неполадки.

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«Наші співробітники уточнюють ситуацію. Постараємось налагодити роботу якомога скоріше. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – відповідає служба підтримки.

Що саме стало причиною масової неполадки, наразі не повідомляється.