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У Саудівській Аравії жінку засудили до 34 років ув’язнення за ретвіти правозахисників

У Саудівській Аравії жінку засудили до 34 років ув’язнення за ретвіти правозахисників

Сальму аль-Шехаб, кандидатку наук в Університеті Лідсу, засуджено до 34 років ув’язнення за ретвіти активістів на підтримку звільнення політв’язнів та прав жінок. Її було затримано у січні 2021 року після повернення зі Сполученого Королівства до Саудівської Аравії на відпочинок.

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Спочатку Шехаб засудили до шести років ув’язнення за використання соціальних мереж для «порушення громадського порядку та дестабілізації безпеки та стабільності держави» на підставі того, що вона перепостила твіти саудівських активістів, що живуть у вигнанні, із закликами до звільнення політичних в’язнів у королівстві.

У Саудівській Аравії жінку засудили до 34 років ув'язнення за ретвіти правозахисників

Прокуратура в апеляції у справі Шехаб виступила за суворіше покарання відповідно до саудівських законів про кіберзлочинність і боротьбу з тероризмом, що призвело до різкого збільшення до 34 років вироку, що був винесений 8 серпня. Некомерційна організація Freedom Initiative, що виступає за права ув’язнених, котрі перебувають під вартою на Близькому Сході, заявляє, що це найдовший відомий вирок для активістки прав жінок у Саудівській Аравії.

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У Саудівській Аравії жінку засудили до 34 років ув'язнення за ретвіти правозахисників

The Washington Post у статті редколегії називає випадок «ще одним поглядом на жорстокий виворот саудівської диктатури за її спадкового принца та фактичного глави держави Мохаммеда бін Салмана».

Влада Саудівської Аравії активно вкладає гроші у цифрову індустрію та опосередковано володіє частиною акцій Twitter.

Саудовская Аравия инвестировала несколько миллиардов долларов в Activision, EA и Take-Two

Джерело: The Verge


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