У що грають гобіти: Елайджа Вуд розповів про улюблені ігри

Елайджа Вуд у ролі Фродо

Кінозірки — звичайні люди. Хоча можуть виникати інші думки: у них є багатство, вплив і успіх, про який більшість навіть не мріє. Та іноді з’являється відчуття, що з відомими акторами у нас є дещо спільне — наприклад, коли стає відомо, які відеоігри вони люблять.

Візьмемо Елайджу Вуда, актора, що зіграв Фродо у “Володарі перснів”. Днями він поділився своїми улюбленими іграми всіх часів і зізнався, що також грає у спокійні інді-проєкти на Steam Deck.

Під час AMA-сесії (Ask Me Anything) на Reddit, присвяченої просуванню нового перезапуску “Токсичного месника” (The Toxic Avenger), у Вуда запитали, які його улюблені ігри та що він грає останнім часом.

“Мені складно виділити одну гру як абсолютного фаворита, — відповів актор. — Але я маю справжню слабкість до пригодницьких ігор LucasArts 90-х років, таких як The Secret of Monkey Island, Full Throttle та Sam & Max Hit the Road. Мені дуже подобається цей формат — з акцентом на сюжет і блискуче, часто комедійне написання”.

Серед сучасних хітів він назвав Blue Prince — головоломку, яку вже встигли охрестити “шедевром жанру”, та Wheel World, у яку він грає саме на Steam Deck. В обох випадках йдеться про інді-проєкти, що роблять ставку не на графічні ефекти, а на оригінальні механіки й занурення у процес гри.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Але Елайджа Вуд — не лише гравець. Він також неодноразово з’являвся у відеоіграх у ролі актора озвучення. Серед його робіт:

озвучка Спайро у двох іграх серії Spyro the Dragon;

Фродо у кількох іграх за мотивами The Lord of the Rings;

Джонатан Крейн (Людина-страх, Scarecrow) у Batman: Arkham Shadow;

головний герой Шей у пригодницькій грі Broken Age від Double Fine.

Найближчим часом Вуд знову з’явиться у геймерському просторі: він озвучить зеленого космонавта на ім’я Green у майбутньому анімаційному серіалі за мотивами Among Us, який готує CBS Studios.

І це ще не все. Актор запам’ятався фанатам випадком, коли несподівано завітав на острів у Animal Crossing. Для когось це була просто мить у грі, а для фаната — унікальний виступ улюбленого актора наживо.

Джерело: pcgamer