Елайджа Вуд почав вперше читати "Володар перснів": через 25 років після того, як зіграв Фродо

Елайджа Вуд в ролі Фродо / "Володар перснів"

Майже через 25 років після зйомок у фільмах “Володар перснів” актор Елайджа Вуд, що зіграв Фродо Беггінса, взявся прочитати книги Толкіна.





Збентежений Вуд зізнався про це упущення під час недавньої розмови із “суперфаном” письменника Стівеном Колбертом.

“Через тебе я почуваюся неймовірно ніяково”, — сказав Вуд Колберту, коли той попросив прокоментувати чутки про те, що актор не читав трилогію Толкіна. “Я не знаю нікого у своєму житті, хто б любив Толкіна більше, ніж ти. Я скажу одне, є оновлення… Я їх почав”.

На це Колберт пожартував, що Вуд принаймні знає, чим закінчуються книги. (Хоча, можливо, й ні, оскільки із кінотрилогії Пітера Джексона вирізали останню частину “Повернення короля”, де детально оповідають про “Вичищення Ширу”).





Елайджа Вуд зіграв Фродо у чотирьох фільмах про Середзем’я: окрім оригінальної трилогії, актор повернувся у “Гобіті”. Однак на цьому його подорож всесвітом не завершується, разом з Ієном Маккеланом (Ґендальф) та Енді Серкісом (Ґолум) актор з’явиться в новому фільмі франшизи “Полювання на Ґолума”.

Вуд ніколи прямо не підтверджував свою участь, але в попередніх інтерв’ю натякав, що фільм повертає оригінальну творчу команду, а сам він не хоче, щоб хтось інший грав Фродо, доки він “живий і здібний”. Решта акторського складу офіційно не підтверджена, однак з витоків відомо, що Кейт Вінслет може зіграти головну жіночу роль, Аня Тейлор-Джой веде перемовини про те, щоб втілити на екрані ельфійку, а Вігго Мортенсен, ймовірно, поступиться місцем Араґорна молодшому Лео Вудаллу.

Події “Полювання на Ґолума” розгортаються між “Гобітом” та “Братством персня” і екранізують розширену версію сцени, де Ґендальф відправляє Араґорна на пошуки Ґолума, аби дізнатись, що тому відомо про місцезнаходження Саурона.

Зйомки мають стартувати вже у травні, а прем’єра запланована на 17 грудня 2027 року. З чуток, цей фільм стане першим у новій трилогії, але які сюжети оберуть для наступних — невідомо.

Джерело: IGN