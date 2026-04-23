banner
Новини Кіно 23.04.2026 comment views icon

Акторський склад "Володар перснів: Полювання на Ґоллума" офіційно підтверджено

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Warner Bros. нарешті розкрила карти: на CinemaCon студія офіційно оголосила акторський склад “Володар перснів: Полювання на Ґоллума”. Режисер і виконавець головної ролі Енді Серкіс поверне на екран одразу кількох зірок оригінальної трилогії — і додасть нові обличчя.

Хто повертається

Іен МакКеллен знову зіграє Гендальфа — роль, яку 85-річний актор, за його словами, не збирається нікому віддавати. Елайджа Вуд повертається як Фродо Беґґінс, а Лі Пейс відновить роль ельфійського короля Трандуїла з “Гобіта”. Сам Серкіс, як і раніше, грає Ґоллума/Смеаґола — і одночасно режисує фільм.


Новачки у Середзем’ї

Роль молодого Арагорна дістанеться Джеймі Дорнану. Це принципово новий кастинг: переговори з Віґґо Мортенсеном тривали довго, але врешті студія обрала іншого актора. Кейт Вінслет зіграє оригінального персонажа Меріґольд, Лео Вудолл — Гальварда.

Сценарій написали Фран Волш і Філіппа Бойєнс — співавторки оригінальної трилогії Пітера Джексона — разом із Фібі Ґіттінс та Арті Папаґеорґіу. Джексон виступає продюсером. Фільм хронологічно розгортається між подіями “Гобіта” і “Братства персня” — приблизно за двадцять років до відходу Фродо з Шира. Прем’єра запланована на 17 грудня 2027 року.

Оригінальна трилогія Джексона зібрала в прокаті майже 3 мільярди доларів і здобула 17 премій “Оскар”. “Повернення короля” у 2004 році отримало 11 нагород — рекорд, що й досі залишається неперевершеним для окремого фільму.


Раніше ми розповідали, що Warner Bros. офіційно оголосила дату виходу фільму.

Джерело: Variety

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати