Учасники Google Meet тепер можуть зайти на відеоконференції Microsoft Teams (і навпаки)

Google повідомила про запровадження сумісності Google Meet з Microsoft Teams. Це дозволить приєднуватись до зустрічей у Microsoft Teams та навпаки.





У Google зазначають, що для цього необхідний пристрій на базі Chrome OS. Для приєднання до онлайн-зустрічей Meet з Microsoft Teams Room пристрій повинен мати Teams Rooms на базі Windows.

Апаратні пристрої Google Meet спеціально розроблені для спрощення відеодзвінків у Google Workspace. Частіше за все використовується Chromebox, інтелектуальна камера, сенсорний контролер для простого керування дзвінками та Speakermic для шумозаглушення. Пристрої Microsoft Teams Rooms зазвичай включають десктоп на базі Windows, або інші пристрої на Android, сенсорний дисплей, камери, динаміки та мікрофони.

Для налаштування сумісності з Google Meet на пристроях з Teams Rooms адміністратор має визначити, чи підтримується прямий гостьовий вхід (DGJ) або кросплатформні зустрічі через SIP-з’єднання. При цьому варто розуміти, що DGJ забезпечує якість відео 720p та не підтримує передачу даних через HDMI-кабель або камеру.





Поштова скринька Exchange для облікових записів Teams Rooms має бути налаштована на обробку запрошень на збори сторонніх організацій зі збереженням тексту запрошення. Також необхідно переконатись у відсутності клієнтських політик, які можуть обмежувати підключення пристроїв до сторонніх сервісів для проведення зборів. Якщо використовуються сторонні сервіси для перезапису URL-адрес, додати ці адреси зборів Google у перелік виключень аби запобігти появі посилань, які не працюватимуть.

Адміністраторам необхідно включити Google Meet як стороннього постачальника послуг для проведення зборів у налаштуваннях пристрою з Teams Rooms, або через портал керування Teams Pro, чи через локальні налаштування пристрою. Це також можна зробити за допомогою конфігураційного файлу SkypeSettings.xml. Натомість приєднатися до зборів Teams за допомогою Google Meet для кінцевого користувача трохи простіше. Якщо зібрання Teams заплановано на пристрої Meet у Google Calendar, необхідно просто натиснути на назву зборів із підзаголовком “Через Microsoft Teams” у розкладі кімнати, і збори розпочнуться, коли приєднається організатор Teams.

Ми повідомляли, що Google Meet навчився перекладати голос — і звучати, як ви. Окрім цього сервіс отримав опцію прокрутки субтитрів для тих, хто “спить” на робочих колах.

