Українець придбав у "Київстар" унікальний номер за ₴1,8 млн — код 077 та 7 нулів

Маргарита Юзяк

Авторка новин

З вересня “Київстар” продовжує продавати унікальні мобільні номери через онлайн-аукціони. Сьогодні один із них продали за рекордні ₴1,8 млн.

Технічна спільнота “MZU — Мобільний Зв’язок України” слідкувала за лотом +38 077 000 00 00, який розпочався 14 січня зі стартовою ціною ₴1 млн. За три години завершення аукціону остання ставка становила ₴1 202 777, але фінальне слово залишилося за учасником, який підняв ціну до ₴1,8 млн. Хто саме став переможцем офіційно не повідомляється.

Це не єдиний дорогий лот у серії. Вже 28 січня стартує новий аукціон за номер +380 77 555 55 55. Початкова ціна також становить ₴1 млн гривень. Наступні найдорожчі лоти коштують від ₴500 000 до ₴150 000 та нижче.

Зазначимо, що “Київстар” отримав новий код мережі 077 на початку 2024 року. Оператор додав його до старих кодів 067, 068, 096, 097 та 098. Вже восени 2025 року компанія запустила повноцінні аукціони “гарних” номерів. Як пише сама компанія, такі номери часто купують для бізнесу, брендів або публічних проєктів, бо їх легше запам’ятати і вони виглядають статусними.

“Участь в аукціоні — це ще й спосіб підтримати важливу справу, адже 20% виручених коштів Київстар спрямовує на забезпечення зв’язку для українських військових”, — пише Kyivstar Business Hub.

Щоб взяти участь в аукціоні, достатньо зайти на сайт і увійти за своїм номером будь-якого українського оператора. Потім обираєте лот, дивитеся стартову ціну й робите ставку. Якщо хтось переб’є пропозицію, користувачу прийде SMS. Вся історія торгів відображається прямо на сторінці лота.

Після завершення аукціону переможцю дзвонить менеджер “Київстару” й пояснює, як оформити номер та підключення. Крім оплати, треба обрати тариф. Наостанок сам номер закріплюється за власником як окрема послуга.

Впродовж року оператор планує виставити до 2000 номерів із преміального діапазону 077. Участь у торгах відкрита як для бізнесу, так і для звичайних користувачів.

