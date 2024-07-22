Українська NAVI ─ чемпіони Esports World Cup! Хто став кращим гравцем та які призові заробили?

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Українська кіберспортивна команда NAVI виграла турнір Esports World Cup з гри Counter-Strike 2.

У фіналі, який відбувся 21 липня, «Народжені Перемагати» вибороли перемогу у команди G2. Поєдинок проходив у форматі bo3 (best of 3) й закінчився з рахунком 2:1 на користь української команди.

За перемогу в кіберспортивному турнірі Esports World Cup команда NAVI отримала призові в сумі $400 тис., а також 1000 Club Points. Команда G2, яка посіла друге місце, здобула $175 тис. та 600 Club Points, а третє місце принесло команді MOUZ $85 тис. та 275 Club Points.

Після завершення Esports World Cup у HLTV визначили найціннішого гравця турніру. Їм став Валерiй b1t Ваховський з NAVI, який закінчив змагання з рейтингом 1.33.

Найкращою мапою для Валерія cтала Nuke проти FURIA на Opening Stage, де він набив 1.96 рейтингу. Також він продемонстрував високий рівень гри в інших зустрічах з G2 та FaZe. Ця MVP-нагорода стала першою в кар’єрі для b1t.

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Склад команди NAVI:

Валерій b1t Ваховський (Україна);

Юстінас jL Лекавічус (Литва);

Алексі Aleksib Віролайнен (Фінляндія);

Міхай iM Іван (Румунія);

Ігор w0nderful Жданов (Україна);

Андрій B1ad3 Городенський (тренер, Україна).

Наступного разу NAVI виступить на турнірі BLAST Premier Fall Groups 2024, який для української команди почнеться 31 липня матчем проти BIG.

Джерело: navi 1, 2

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