Українська NAVI ─ чемпіони Esports World Cup! Хто став кращим гравцем та які призові заробили?

Українська кіберспортивна команда NAVI виграла турнір Esports World Cup з гри Counter-Strike 2.
У фіналі, який відбувся 21 липня, «Народжені Перемагати» вибороли перемогу у команди G2. Поєдинок проходив у форматі bo3 (best of 3) й закінчився з рахунком 2:1 на користь української команди.
За перемогу в кіберспортивному турнірі Esports World Cup команда NAVI отримала призові в сумі $400 тис., а також 1000 Club Points. Команда G2, яка посіла друге місце, здобула $175 тис. та 600 Club Points, а третє місце принесло команді MOUZ $85 тис. та 275 Club Points.
Після завершення Esports World Cup у HLTV визначили найціннішого гравця турніру. Їм став Валерiй b1t Ваховський з NAVI, який закінчив змагання з рейтингом 1.33.
Найкращою мапою для Валерія cтала Nuke проти FURIA на Opening Stage, де він набив 1.96 рейтингу. Також він продемонстрував високий рівень гри в інших зустрічах з G2 та FaZe. Ця MVP-нагорода стала першою в кар’єрі для b1t.
Склад команди NAVI:
- Валерій b1t Ваховський (Україна);
- Юстінас jL Лекавічус (Литва);
- Алексі Aleksib Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай iM Іван (Румунія);
- Ігор w0nderful Жданов (Україна);
- Андрій B1ad3 Городенський (тренер, Україна).
Наступного разу NAVI виступить на турнірі BLAST Premier Fall Groups 2024, який для української команди почнеться 31 липня матчем проти BIG.
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