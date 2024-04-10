Українські розробники створили застосунок для обліку лелек

Українські розробники створили мобільний застосунок для відстеження кількості лелек.

Про це стало відомо з повідомлення в Українського товариства охорони птахів.

Товариство зазначає, що зібрані дані важливі для науковців і необхідні для контролю за станом популяції лелек і розробки заходів із охорони цього виду птахів.

«Україна має одну з найбільших у Європі популяцій лелек – орієнтовно 35-45 тисяч гніздових пар», – зазначають науковці.

Як це працюватиме?

Для обліку лелек вченим потрібна така інформація:

коли птахи повернулися в Україну;

скільки пар зайняли гнізда;

наскільки успішно вони вивели потомство (скільки пташенят виросли і покинули гніздо в кожної з пар).

За міжнародною методикою гніздо вважається зайнятим, якщо пара лелек трималася біля нього хоча б з місяць, незалежно від результату гніздування. Зазначається, що кількість пташенят найкраще підраховувати в другій половині червня – першій половині липня, коли вони вже підросли.

Курс Power Skills For Tech від Enlgish4IT. Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Реєстрація на курс

Облікові дані можна надавати через смартфон за допомогою спеціального модуля, розробленого фахівцями товариства на базі міжнародної природоохоронної програми зі збору даних SMART.

Нижче — відеоінструкція як заповнювати та пересилати облікові дані.

Як користуватися застосунком

Наразі доступні версії для IOS та для Android.

Потім потрібно завантажити необхідну конфігурацію для обліку лелек.

Курс Power Skills For Tech від Enlgish4IT. Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Реєстрація на курс

Усім учасникам обліку буде надано інформацію про отримані результати: скільки лелечих пар у нас вдалось зареєструвати, як вони розподілені по території України, скільки пташенят їм удалось вивести.