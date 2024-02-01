Український ІТ-експорт у 2023 році скоротився до $6,7 млрд – вперше за часи незалежності

Попередні прогнози стосовно скорочення експорту українських IT-послуг справдилися. Нагадаємо, у грудні вийшла публікація з прогнозом, що український ІТ-експорт у 2023 році зменшиться і становитиме $6,7-7,1 млрд.

Як свідчать дані НБУ, справді, обсяг експорту українських IT-послуг минулого року становив $6,7 млрд. Це приблизно на 8,4% менше, ніж було зафіксовано у 2022 році ($7,35 млрд). І це перше за часи незалежності України скорочення показника.

Найбільше падіння українського ІТ-експорту спостерігалося в першому кварталі 2023 року. В середньому спад складав 16,2% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Також несприятлива ситуація спостерігалася восени. Найнижчий показник експортних надходжень був зафіксований у вересні та становив $521 млн.

Майже кожний місяць 2023 року виявися гіршим для українського ІТ-експорту, ніж аналогічний місяць у 2022 році. Виключення з цього правила складають перші місяці після початку повномасштабного російського вторгнення. Найбільше у 2023 році приніс грудень – $611 млн. Однак це менше, ніж було в грудні 2022 року ($751 млн).