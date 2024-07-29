Новини Military Tech 29.07.2024 о 13:55 comment views icon

Український щит для американського БМП M2 Bradley — стартує серійне виробництво захисту від дронів

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Андрій Русанов

Автор сайту

Український щит для американського БМП M2 Bradley — стартує серійне виробництво захисту від дронів

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Компанія «Метінвест» завершила випробування нового комплексного захисту БМП M2 Bradley Сил оборони України від ударів російських безпілотників.

Новий розсувний екран для «Бредлі» пройшов успішні випробування, які завершилися останніми днями. Про це повідомив операційний директор «Метінвест» Олександр Мироненко. За його словами, зараз металургійна компанія приступає до масового виробництва броні. Вона діє в рамках ініціативи «Сталевий фронт» і також розробила сталеві захисні каркаси для танків M1 Abrams та іншої військової техніки ЗСУ.

«Безпілотники зараз є найбільшою небезпекою для танків і для будь-якої бронетехніки, яку використовує українська армія. FPV можуть знерухомити танк і зробити легкою мішенню для подальшого влучання. Екрани для M1 Abrams, добре зарекомендували себе в бою, захищаючи як екіпажі, так і танки. Стало зрозуміло, що бойові машини M2 Bradley можуть виграти від цього посилення захисту, оскільки вони також вразливі для ворожих безпілотників», — розповів Мироненко.

Українські БМП M2 Bradley захистили від дронів — стартує серійне виробництво екранів

За його словами, проєкт для M2 Bradley був складнішим: «Їм потрібна була спеціальна конструкція мобільного екрану — екран довелося переробити, щоб він міг ковзати вперед і назад від верху до борту машини, залежно від бойової ситуації». Кожен щит для Bradley коштує близько $2 млн.

Американські бойові машини M1 Abrams та M2 Bradley є першочерговими цілями для російських засобів ураження. «Бредлі» показали себе у бою, де врятували багато життів українських військових. Росіяни побоюються M2 Bradley та уникають прямих зіткнень з ними. За інформацією Newsweek, яка спирається на дані Пентагону, США надали Україні 31 танк Abrams і понад 300 Bradley.

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Джерело: Newsweek

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