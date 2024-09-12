Українці на вершині: NaVi обійшла всіх за переглядами матчів у світовому кіберспорті цього літа — 18 млн годин

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Команда NaVi значно випередила своїх найближчих конкурентів.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NaVi) стала світовим лідером за кількістю годин перегляду її матчів влітку 2024 року. За даними аналітичного сервісу Esports Charts, наданими Forbes Ukraine, NaVi набрала 18,3 мільйона годин переглядів протягом червня-серпня. Французька Team Vitality посіла друге місце з 16,1 мільйона годин переглядів, а європейська G2 замкнула трійку лідерів з 14,6 мільйона годин.

Артем Одінцов, співзасновник та CEO Esports Charts, підкреслив винятковість цього сезону для NaVi. Він зазначив, що основний внесок у досягнення команди зробили виступи на турнірах IEM Cologne та Esports World Cup. Ці два змагання забезпечили понад 60% усіх переглядів матчів NaVi з Counter-Strike 2 за літній період.

NaVi продемонструвала дивовижні результати на міжнародних турнірах. Команда здобула друге місце на IEM Cologne 2024 у Німеччині в серпні та тріумфувала на Esports World Cup 2024 у липні, який фінансував Фонд державних інвестицій Саудівської Аравії.

Успіхи NaVi не обмежилися літнім сезоном. У квітні команда стала першим чемпіоном світу з гри Counter-Strike 2, вигравши $500 000 призових на турнірі PGL Major Copenhagen 2024. Ярослав Притула, коментатор студії Maincast, назвав цю подію історичною, адже це був перший чемпіонат світу з нової дисципліни CS2.

Natus Vincere, заснована у 2009 році, перетворилася на провідну кіберспортивну організацію України. Команда зробила історію у 2010 році, ставши першою, яка виграла три головні світові кіберспортивні турніри за один рік.

Онлайн-курс "Delivery Management" від robot_dreams. За 2 місяці ви на практиці прокачаєте делівері-майндсет, щоб ефективно управляти проєктами в ІТ, лідити великі команди й будувати стійкі бізнес-процеси у доставці програмного забезпечення. . Про курс

Джерело: Forbes

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.