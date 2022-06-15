Українці обрали дизайн наступної марки «Укрпошти» — «Доброго вечора, ми з України!» (перемогли «тракторні війська» 🚜💪)

У голосуванні в застосунку «Дія» українці обрали ескіз наступної марки — «Доброго вечора, ми з України!». Усього в опитуванні за тиждень взяли участь 833 803 українці, серед них у застосунку «Дія» — 766 626 користувачів. Для порівняння, за попередню марку «Русскій воєнний корабль… ВСЬО» проголосували скромні 8000.

За марку-переможця — «Трактор, що тягне танк» — проголосували 41,2% опитуваних. На другому місці путін, якого зупиняє ЗСУ — 18,6%. Третє місце у воїна з KALUSH — 14,8%. Четверте та п’яте місце розділили гусак у полі з військовими та керамічний півник. За них віддали свій голос 13% та 12,5%.

«Тракторні війська» — узагальнена назва спільноти відважних українських фермерів, які забирають військових техніку в російських окупантів і віддають їх нашим Збройним силам України. Ці люди — справжні герої російсько-української війни. Їм присвячено немало малюнків, наліпок Telegram, мемів, пісень, а також ігор (наприклад, ось та ось). Тепер «тракторні війська» прикрасять третю воєнну марку від «Укрпошти».

Результати опитування через застосунок в абсолютних цифрах:

Трактор, що тягне танк — 314 473 голосів путін, якого зупиняє ЗСУ — 146 347 голосів воїн з KALUSH — 109 289 голосів Керамічний півник — 98 443 голосів Гусак у полі з військовими — 98 074 голосів

Гендиректор Ігор Смілянський також повідомив, що прохання про напис «Доброго вечора» «Доброго вечора, ми з України!» — музичний трек від PROBASS ∆ HARDI, реліз якого відбувся у жовтні 2021 року, а також неофіційне військове привітання, яке набуло щаленої популярності після російського вторгнення. Трек вийшов на 8 місце в українському чарті Apple Music у березні 2022 року в компанії побачили, та пообіцяв додати його на марку.

Нагадаємо, тематику поштової марки було обрано завдяки народному голосуванню. В травні понад 600 тис. українців з-поміж 5 варіантів обрали саме «Доброго вечора, ми з України!». На конкурс ескізів було надіслано понад 1500 робіт.

Поштова марка «Доброго вечора, ми з України» буде випущена в середині липня (точну дату повідомлять додатково) накладом 5 мільйонів примірників, з яких 3 мільйони з номіналом для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 мільйони — з номіналом, призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції.

Також у планах національного поштового оператора випуск марки з легендарним Ан-225 «Мрія» та ще одної із псом-розмінувальником Патроном.