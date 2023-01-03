Українці створили вже 50 тис. іронічних картинок з написами тілами російських військових на снігу

Станом на третє січня Telegram-ботом «Папка в пакєтє» — саме цей бот дозволяє “малювати” написи тілами російських окупантів — скористалися вже понад 50 тисяч людей, повідомляє «Хмарочос» з посиланням на одного з розробників.

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Флешмоб з публікацією у соцмережах картинок зі смішними фразами, викладеними тілами російських солдатів, почався 1 січня — після появи скриншоту новини з російського сайту «Комсомольська правда», що «Українські нацисти виклали на полі бою портрет Степана Бандери із трупів російських солдатів в день його народження». І так, цей скриншот та зміст новини — фейкові.

Хто саме намалював портрет Степана Бандери тілами російських солдатів, наразі невідомо. Хто б це не був зрештою, він чи вона просто використав фон з українським засніженим полем з шаблону «Папка в пакєтє», попередньо видаливши їхню вотермарку. Ця картинка завірусилася та поклала початок флешмобу, який триває досі. Ось кілька прикладів таких робіт, створених українцями з початку нового року.

Щодо Telegram-боту «Папка в пакєтє», він не новий. Ще на початку літа художник Іван Волянський зробив у фотошопі картинку з тілами росіян на засніженому фоні. Саме тоді виникла ідея створити Telegram-бот, щоб у два кліки згенерувати картинку. У жовтні у день народження путіна розробники додали піщаний фон та можливість накласти на картинку рамку в дусі листівок з Viber.

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Сплеск інтересу до бота пов’язаний саме з публікацією зображення зі Степаном Бандерою. 1 січня виповнилося 114 років від дня народження лідера ОУН.