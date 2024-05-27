Українці втратили понад 29 тис. смартфонів у 2023 році — найчастіше крадуть iPhone, Xiaomi та Samsung

У 2023 українці втратили 29 015 смартфонів, що майже вдвічі менше (на 46%), ніж до початку повномасштабного вторгнення.

За даними МВС, за перші чотири місяці 2024 року зафіксовано 6,6 тисячі вкрадених/загублених смартфонів — у 2,5 раза менше, ніж у відповідний період 2021 року, та у 1,3 раза менше, ніж торік.

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів у 2023 році зафіксована у Києві — 790 випадків (11,9% від загальної кількості), на Дніпропетровщині — 582 випадки (8.8%), та у Запорізькій області — 566 випадків (8,6%).

Серед втрачених моделей лідирують iPhone, Xiaomi та Samsung, і цей топ незмінний протягом кількох років. Цьогоріч було викрадено 2,2 тисячі смартфонів Xiaomi (33.8% від загальної кількості), понад 1,4 тисячі телефонів Samsung (21.6%) та трохи менше тисячі iPhone (14.2%).

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Джерело: Опендатабот

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.