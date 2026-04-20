Xiaomi 18 Pro Max отримає чип 2-нм, дві 200 МП камери і батарею понад 7000 мА•год — витік

Вадим Карпусь

У мережі з’явилися перші подробиці про майбутній флагман Xiaomi, який, за чутками, стане наступником торішнього Xiaomi 17 Pro Max. Йдеться про модель, яку інсайдери називають Xiaomi 18 Pro Max. Хоча компанія поки нічого офіційно не підтвердила, витік уже дає доволі чітке уявлення про ключові характеристики.


За даними від відомого інсайдера Digital Chat Station, смартфон Xiaomi 18 Pro Max отримає новий флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Це старша версія майбутньої платформи від Qualcomm, яку, за попередніми даними, виготовлять за 2-нм техпроцесом TSMC. Очікується 8-ядерна архітектура, графіка рівня A850 і підтримка нової оперативної пам’яті LPDDR6.

За даними джерела, смартфон отримає пласку панель діагоналлю 6,9 дюйма. Також згадують симетричні стереодинаміки та великий лінійний вібромотор. Він забезпечить точніший тактильний відгук в іграх і при навігації інтерфейсом.

Окрему увагу приділили камерам. Інсайдер натякає на покращений ультраширококутний модуль. Також очікується основна камера на 200 МП і перископічний телефото-модуль теж на 200 МП. Такий набір прямо натякає на акцент на мобільній фотографії, як і у випадку OPPO Find X9 Ultra.


Ще один важливий момент стосується автономності. Смартфон може отримати акумулятор місткістю понад 7000 мА·год. Це помітний крок вперед порівняно з типовими 5000 мА·год у більшості флагманів.

Варто враховувати, що вся інформація базується на витоках. Xiaomi поки не підтверджувала ці характеристики, тому до них варто ставитися обережно.

Xiaomi 17 Pro Max випередив iPhone 17 Pro Max в іграх, хоча Apple A19 Pro має кращу одноядерну продуктивність

Джерело: notebookcheck

