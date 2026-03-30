iPhone 18 Pro отримає на 35% менший Dynamic Island: з’явилися фото чохлів

Вадим Карпусь

Новий дизайн iPhone 18 Pro: Dynamic Island стане значно меншим / notebookcheck

Згідно з новими витоками, Apple готує помітну зміну дизайну для iPhone 18 Pro — зменшену ділянку Dynamic Island. Фото захисного скла, які з’явилися в мережі, показують значно компактніший виріз під фронтальні сенсори.


Йдеться про так званий пігулкоподібний отвір в дисплеї для системи TrueDepth, що забезпечує роботу функції Face ID. За даними витоку, його ширина зменшиться з 20,76 мм (в iPhone 17 Pro) до 13,49 мм. Це приблизно на третину менше — фактично мінус 35%.

Чутки про редизайн фронтальної панелі циркулюють уже кілька місяців: від варіантів з отвором у куті до повної відмови від змін. Єдине, в чому аналітики сходяться, так це в том, що Apple поки не змогла повністю сховати камеру та сенсори під дисплей. Найімовірніший сценарій, коли відбудеться зменшення та часткове “занурення” компонентів у панель, що й дозволяє зменшити виріз.

Додаткові деталі з витоку підтверджують цю версію: компанія може перенести частину елементів Face ID, наприклад інфрачервоний випромінювач, під екран. Саме це дає змогу скоротити фізичний простір, який займає Dynamic Island.


Менший виріз має практичну користь. По-перше, він перекриває менше контенту на дисплеї. По-друге, збільшує корисну площу самої Dynamic Island. Apple активно використовує цю зону для відображення фонових процесів, наприклад, навігації, таймерів або відтворення музики. Додаткові пікселі дозволять вміщати більше інформації у цих міні-віджетах.

Також повідомляється, що рамки дисплея, за попередніми даними, залишаться без змін. Тобто вся еволюція відбувається саме навколо вирізу, а не габаритів екрана.

Спочатку зменшений отвір Dynamic Island, імовірно, з’явиться лише у Pro-версіях. Базовий iPhone 18 може отримати старий варіант із ширшим вирізом і вийти пізніше — навесні 2027 року, приблизно через пів року після дебюту Pro-моделей і складаного iPhone Fold. Водночас окремі джерела припускають, що новий дизайн можуть поширити на всю лінійку, включно зі стандартними та Air-версіями. Остаточного підтвердження цьому поки немає.

Як в Oppo та Vivo: Apple iPhone 18 Pro може отримати телеконвертер

AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин

Джерело: notebookcheck

Перший тизер Samsung Galaxy S26 розповідає про приватність
Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod став новим трендом зумерів у 2026 році й ось чому
За прикладом Face ID: Google створює нову технологію розблокування обличчям для Pixel та Chromebook
Новому Honor X80 GT приписують рекордну батарею 13 080 мА•год і зарядку 80 Вт
Galaxy S26 Ultra першим відкриває еру смартфонів з підтримкою кодека APV
Зекономив $800: власник втраченого iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ отримав версію на 2 ТБ за гарантією AppleCare+
Майже планшет: Xiaomi Redmi 15A за $137 отримав екран 6,9" і батарею 6300 мА•год
Face ID без "острівця": Samsung Galaxy S27 Ultra отримає модернізовану систему розпізнавання обличчя
Apple iPhone 17e за $599 отримав чип A19, удвічі більше пам'яті і MagSafe з Qi2
"Дешевий" Samsung Galaxy Wide Fold засвітився на рендерах: менше камер, але топовий чип
Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA
Vivo X300 Ultra від $1012 отримав 200 МП зум, професійне відео і телеконвертер
Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки
Ютубер перетворив зламаний смартфон на ігровий міні-ПК всього за $100
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?
Вийшов Vivo X200T: три камери Zeiss 50 Мп та Dimensity 9400+ від €550
OnePlus 15T збереже 50 МП камери, але з дещо гіршими характеристиками
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
nubia представила Neo 5 GT від від €399: ігровий смартфон з вентилятором, 144 Гц і батареєю 6210 мА•год
Вийшов Tecno Spark 50 5G: дизайн як у Pixel 10, батарея 6500 мА•год і ціна $180
