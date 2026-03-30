Згідно з новими витоками, Apple готує помітну зміну дизайну для iPhone 18 Pro — зменшену ділянку Dynamic Island. Фото захисного скла, які з’явилися в мережі, показують значно компактніший виріз під фронтальні сенсори.





Йдеться про так званий пігулкоподібний отвір в дисплеї для системи TrueDepth, що забезпечує роботу функції Face ID. За даними витоку, його ширина зменшиться з 20,76 мм (в iPhone 17 Pro) до 13,49 мм. Це приблизно на третину менше — фактично мінус 35%.

Чутки про редизайн фронтальної панелі циркулюють уже кілька місяців: від варіантів з отвором у куті до повної відмови від змін. Єдине, в чому аналітики сходяться, так це в том, що Apple поки не змогла повністю сховати камеру та сенсори під дисплей. Найімовірніший сценарій, коли відбудеться зменшення та часткове “занурення” компонентів у панель, що й дозволяє зменшити виріз.

Додаткові деталі з витоку підтверджують цю версію: компанія може перенести частину елементів Face ID, наприклад інфрачервоний випромінювач, під екран. Саме це дає змогу скоротити фізичний простір, який займає Dynamic Island.





Менший виріз має практичну користь. По-перше, він перекриває менше контенту на дисплеї. По-друге, збільшує корисну площу самої Dynamic Island. Apple активно використовує цю зону для відображення фонових процесів, наприклад, навігації, таймерів або відтворення музики. Додаткові пікселі дозволять вміщати більше інформації у цих міні-віджетах.

Також повідомляється, що рамки дисплея, за попередніми даними, залишаться без змін. Тобто вся еволюція відбувається саме навколо вирізу, а не габаритів екрана.

Спочатку зменшений отвір Dynamic Island, імовірно, з’явиться лише у Pro-версіях. Базовий iPhone 18 може отримати старий варіант із ширшим вирізом і вийти пізніше — навесні 2027 року, приблизно через пів року після дебюту Pro-моделей і складаного iPhone Fold. Водночас окремі джерела припускають, що новий дизайн можуть поширити на всю лінійку, включно зі стандартними та Air-версіями. Остаточного підтвердження цьому поки немає.

Джерело: notebookcheck