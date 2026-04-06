Samsung Galaxy S26 використовує 200-мегапіксельний сенсор не на тій камері

Нещодавно випущений Galaxy S26 Ultra зберігає 200-мегапіксельну основну камеру, хоча й із ширшою діафрагмою. І тут виникають думки про те, що Samsung використовує 200-мегапіксельний сенсор не на тій камері — принаймні, так вважають Android Authority. І ось чому.





Samsung використовував 200-мегапіксельні основні камери у своїх Ultra-смартфонах уже кілька років — починаючи з Galaxy S23 Ultra 2023 року. Це дає такі переваги, як зйомка у повній роздільній здатності 200 МП та якісніший кадр при кропі в зумі. Але коли 200-мегапіксельні основні камери корисні?

Є кілька переваг смартфона з 200-мегапіксельною основною камерою. Один плюс — можливість знімати фото з повною роздільною здатністю 1x і при цьому отримувати детальний кроп після зйомки. Це зручно, якщо ви хочете отримати кроп 2x або 3x із фото на 1x без суттєвої втрати якості зображення.

Ще один плюс 200-мегапіксельних основних камер — вони забезпечують якісні знімки з 2x до 4x зуму завдяки беззбитковому зуму за роздільною здатністю. Оскільки сенсор має так багато пікселів, навіть кроп до 4x залишає приблизно 12-мегапіксельне фото без апскейлу. Така можливість зуму особливо корисна для бюджетних телефонів без телефото-камери. Це означає, що дешевші телефони все одно можуть пропонувати непогані або навіть хороші знімки з 2x до 4x.





Втім, всі Ultra-смартфони Samsung мають 3x 10-мегапіксельні телефото-камери. Тож вам не потрібно вдаватися до кропу 3x або 4x із 200-мегапіксельної основної камери, коли поруч є 3x-камера. При цьому Samsung справді потрібно оновити свою 3x-камеру, оскільки вона на цьому етапі вже просто стародавня. Натомість Samsung слід запропонувати 200-мегапіксельну телефото-камеру.

Дуже хотілося б побачити, як Ultra-смартфони Samsung замість 200-мегапіксельної основної камери отримають 200-мегапіксельну телефото-камеру, — кажуть в Android Authority. Вони переконані, що всі ці мегапікселі можна краще використати для якісного кропу при збільшенні. Android-смартфони з телефото-камерами вже певною мірою пропонують беззбитковий зум за роздільною здатністю.

Наприклад, Nothing Phone 3 має 3x 50-мегапіксельну камеру, здатну робити беззбиткові знімки з 6x зумом. Тим часом Pixel 10 Pro може видавати знімки з 10x беззбитковим зумом завдяки своїй 48-мегапіксельній 5x-камері. Але при збільшенні понад ці значення ці телефони вдаються до супер-роздільної здатності, ШІ та інших технік обробки, щоб врятувати знімки.

Проте 200-мегапіксельні телефото-камери забезпечують зум значно далі, ніж 48- або 50-мегапіксельні телеоб’єктиви. OPPO стверджує, що його Find X9 Pro пропонує вражаючий беззбитковий зум 13,2x завдяки 200-мегапіксельній 3x-камері. Досвід роботи з vivo X300 Pro та його 200-мегапіксельною 3,5x-камерою свідчить: можна все одно робити якісні фото на 10x із відносно невеликою глибиною різкості.

Деякі з найновіших телефонів вже пропонують багатокадрову обробку зображень у роздільній здатності 200 МП. Це означає, що ви отримуєте якісніші знімки у повній роздільній здатності з меншим надмірним підвищенням різкості та зменшеним шумом — а значить, ваші кропи теж виглядають краще.

Тож, 200-мегапіксельна 5x-телефото-камера була б чудовою: це стало б серйозним інженерним викликом, адже якось довелося б вмістити всі ці компоненти у відносно невеликому просторі. Хотілося б побачити, як Samsung перемістить свій 200-мегапіксельний сенсор з основного об’єктива на телеоб’єктив. Компанія могла б тоді використати великий 50-мегапіксельний сенсор для основної камери. І хто знає — можливо, це раз і назавжди вирішить сумнозвісну проблему затримки затвора в лінійці Ultra.

“«Складається відчуття, що Samsung тримається за 200-мегапіксельну основну камеру швидше через упертість, аніж з якихось інших міркувань. Майже ніби топ-менеджери компанії зберігають 200-мегапіксельну основну камеру лише тому, що попередні Ultra-смартфони її мали”, — пишуть Android Authority.

Також цілком можливо, що Samsung побоюється збільшення товщини камерного блоку при переході на 200-мегапіксельний перископний об’єктив. Це обґрунтоване побоювання, але автори впевнені, що вони не єдиниі, хто погодився б на більший горб камери заради значно кращого зуму.

Цікаво, що сам підрозділ Samsung Semiconductor ще у 2023 році опублікував матеріал, у якому назвав 200-мегапіксельні телефото-камери “наступним великим проривом у смартфонній фотографії”. Тоді компанія прямо зазначала:

“На 3x телефото-модулі з 200-мегапіксельним сенсором loseless-зум можна реалізувати в діапазоні від 3x до 6x і аж до 12x. Це дає змогу знімати різноманітніші сцени без будь-якої втрати роздільної здатності”.

Тобто Samsung чудово розуміє потенціал технології — проте досі так і не застосувала її у власних флагманах. Окремої уваги заслуговує й технічна проблема розміру сенсора. Телефото-сенсори традиційно значно менші за основні камери, що створює суттєву різницю в якості зображення між основним і телефото-об’єктивом.

Перехід на 200 МП у телефото частково вирішив би цю проблему: більший сенсор дає мілкішу глибину різкості й менший шум — тобто кращі портрети та дальні знімки одночасно. Для порівняння: один із китайських виробників вже тестує систему одразу з трьома 200-мегапіксельними камерами, хоча галузеві аналітики вважають встановлення такого сенсора на ширококутну камеру позбавленим сенсу.





Джерело: Android Authority