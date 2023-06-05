«‎Укрпошта» попереджає про масову фішингову атаку — листи про переадресацію посилок рекомендують ігнорувати

Якщо ви отримали листа від «‎Укрпошти» із проханням переспрямувати посилку і сплатити за цю послугу гроші – ймовірно, ви стали ціллю шахраїв.

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Подібні повідомлення останніми тижнями надходять багатьом клієнтам «‎Укрпошти» – здебільшого у листах пишуть про надходження посилки не на ту адресу і просять переспрямувати її. Однак посилання з листів ведуть на фішингові сайти, де за переадресацію з вас знімуть 18 грн, і що найважливіше – отримають доступ до даних вашої картки.

Як зазначає гендиректор «‎Укрпошти» Ігор Смілянський, послуга переадресації в оператора є, але вона ініціюється виключно одержувачем/відправником, а не поштою. Тож подібного листа від «‎Укрпошти» клієнти ніколи не отримають.

У випадку отримання шахрайських листів, в «‎Укрпошті» рекомендують в жодному випадку не переходити за посиланням, або щобільше – вводити персональні та фінансові дані. Повідомлення бажано просто ігнорувати чи повідомити про його надходження до контакт-центру оператора за телефоном 0 800 300 545, за електронною адресою [email protected] або на офіційні канали Укрпошти в соціальних мережах.

Нині заблоковано понад 10 шахрайських сайтів, але вони продовжують генеруватись наново, тож клієнтів закликають бути уважнішими.