«‎Укрпошта» попереджає про масову фішингову атаку — листи про переадресацію посилок рекомендують ігнорувати

Якщо ви отримали листа від «Укрпошти» із проханням переспрямувати посилку і сплатити за цю послугу гроші – ймовірно, ви стали ціллю шахраїв.
Подібні повідомлення останніми тижнями надходять багатьом клієнтам «Укрпошти» – здебільшого у листах пишуть про надходження посилки не на ту адресу і просять переспрямувати її. Однак посилання з листів ведуть на фішингові сайти, де за переадресацію з вас знімуть 18 грн, і що найважливіше – отримають доступ до даних вашої картки.
Як зазначає гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, послуга переадресації в оператора є, але вона ініціюється виключно одержувачем/відправником, а не поштою. Тож подібного листа від «Укрпошти» клієнти ніколи не отримають.
У випадку отримання шахрайських листів, в «Укрпошті» рекомендують в жодному випадку не переходити за посиланням, або щобільше – вводити персональні та фінансові дані. Повідомлення бажано просто ігнорувати чи повідомити про його надходження до контакт-центру оператора за телефоном 0 800 300 545, за електронною адресою [email protected] або на офіційні канали Укрпошти в соціальних мережах.
Нині заблоковано понад 10 шахрайських сайтів, але вони продовжують генеруватись наново, тож клієнтів закликають бути уважнішими.
«В наших посиланнях ніколи немає таких незрозумілих літер, на кшталт https://ukrposhta.zsjfrz.com/ (це один із заблокованих шахрайських сайтів) і ми завжди Ukrposhta.UA, а не Ukrposhta.com», – пише Смілянський.