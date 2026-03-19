Новий вид шахрайства: продавцю на eBay повернули RTX 5090 без чипа та пам'яті

Продавці на eBay стикаються з новим видом шахрайства. Їм повертають придбані відеокарти, однак вже без графічного процесора та відеопам’яті.


Оскільки відеокарти та пам’ять постійно зростають в ціні, шахраї тепер крадуть основні компоненти та оформлюють повернення товару, як несправного. Зокрема, після того, як один з продавців відкрив коробку з поверненою ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090, проданою за $4 тис., він виявив, що покупець його надурив.

За словами продавця, на момент продажу RTX 5090 працювала ідеально, однак покупець оформив повернення. За результатами огляду відеокарти шляхом від’єднання кулера від друкованої плати, продавець з’ясував, що покупець відпаяв GPU та модулі відеопам’яті від плати.


Випаювання чипа GPU вимагає певних навичок, а його видалення робить плату просто непотрібним мотлохом. І це не кажучи про видалені 32-гігабітні мікросхеми відеопам’яті GDDR7. Друкована плата та система охолодження складають лише близько 10–20% від загальної вартості компонентів GPU. Деякі китайські лабораторії досі видаляють графічні процесори та відеопам’ять з оригінальних відеокарт, переносячи їх потім на саморобні плати та продаючи для серверів ШІ.

Шахрайство з викраденням ключових компонентів відеокарт, процесорів та інших пристроїв завдає серйозної шкоди продавцям з різних онлайн-платформ. Кількість таких випадків зростає через дефіцит мікросхем відеопам’яті, і доки ринок не стабілізується, подібні випадки будуть і надалі траплятися.

Раніше ми писали, що під виглядом дорогої пам’яті DDR5 продавали стару DDR2. Тим часом користувач Reddit отримав рюкзаки замість відеокарти NVIDIA RTX 5090 у неушкодженій запакованій коробці.

