Новий вид шахрайства: продавцю на eBay повернули RTX 5090 без чипа та пам’яті

Продавці на eBay стикаються з новим видом шахрайства. Їм повертають придбані відеокарти, однак вже без графічного процесора та відеопам’яті.





Оскільки відеокарти та пам’ять постійно зростають в ціні, шахраї тепер крадуть основні компоненти та оформлюють повернення товару, як несправного. Зокрема, після того, як один з продавців відкрив коробку з поверненою ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090, проданою за $4 тис., він виявив, що покупець його надурив.

За словами продавця, на момент продажу RTX 5090 працювала ідеально, однак покупець оформив повернення. За результатами огляду відеокарти шляхом від’єднання кулера від друкованої плати, продавець з’ясував, що покупець відпаяв GPU та модулі відеопам’яті від плати.

Okay this is nuts. Reseller Baily ecom says they are selling 5090s and getting returns where the GPU core and VRAM is stolen… GPUs and VRAM are worth more than gold now. pic.twitter.com/KQvq25LCiM — Grummz (@Grummz) March 18, 2026





Випаювання чипа GPU вимагає певних навичок, а його видалення робить плату просто непотрібним мотлохом. І це не кажучи про видалені 32-гігабітні мікросхеми відеопам’яті GDDR7. Друкована плата та система охолодження складають лише близько 10–20% від загальної вартості компонентів GPU. Деякі китайські лабораторії досі видаляють графічні процесори та відеопам’ять з оригінальних відеокарт, переносячи їх потім на саморобні плати та продаючи для серверів ШІ.

Шахрайство з викраденням ключових компонентів відеокарт, процесорів та інших пристроїв завдає серйозної шкоди продавцям з різних онлайн-платформ. Кількість таких випадків зростає через дефіцит мікросхем відеопам’яті, і доки ринок не стабілізується, подібні випадки будуть і надалі траплятися.

Джерело: wccftech