«Укрзалізниця» розширяє Kyiv City Express — призначає додаткові електрички, які сполучатимуть Київ та Ніжин на Чернігівщині

«Укрзалізниці» повідомила про чергове розширення мережі приміського залізничного сполучення Kyiv City Express — національний перевізник призначив курсування додаткових поїздів, які сполучатимуть Київ та Ніжин, що на Чернігівщині.

Так, з 3 серпня поїде приміський поїзд №7062 сполученням Святошин – Ніжин, який курсуватиме по буднях (відправлення зі станції Святошин о 20:00, прибуття на станцію Ніжин о 22:52), з 4 серпня до нього приєднається приміський поїзд №7061 сполученням Ніжин – Дарниця. Він курсуватиме по буднях (відправлення зі станції Ніжин о 05:00, прибуття на станцію Дарниця о 06:59).

Одночасно «Укрзалізниця» попередив про внесення змін у розклад руху приміського поїзда Ніжин – Київ-Волинський: тепер він вирушатиме зі станції Ніжин о 04:40 і прибуватиме на станцію Київ-Волинський о 07:38.

З повним розкладом руху електропоїздів можна ознайомитись на сайті «Укрзалізниці», а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій. Придбати квитки на зазначені електропоїзди можна в касах станцій та в чат-боті.

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Невдовзі перевізник розраховує поставити на рейки другий двоповерховий електропоїзд Skoda Elephant, які здатен розганятися до 160 км/год.