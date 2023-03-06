Universal Hydrogen із засновником українцем підняла в повітря 40-місний пасажирський літак із двигуном на водневих паливних елементах

Компанія Universal Hydrogen оголосила про завершення випробувального польоту літака Dash-8 із водневим двигуном на паливних елементах. Політ тривав 15 хвилин. Проте компанія назвала його «історичним» і заявила, що «прагне стати першою авіакомпанією в Північній Америці з нульовим рівнем викидів».

Випробування проводили на 40-місцевому пасажирському літаку для ліній ближньої дальності. Він був оснащений найбільшою електричною силовою установою на водневих паливних елементах з тих, що коли-небудь підіймалися в небо. Вона включає паливні елементи компанії Plug Power та електродвигун, створений magniX. Під час випробувань двигун на водневих паливних елементах було встановлено лише на ліве крило. На правому крилі використовувався стандартний турбогвинтовий двигун Pratt & Whitney для забезпечення «безпеки польоту».

Використовувана силова установка постачала двигун беземісійним «зеленим» воднем (отриманим шляхом електролізу з відновлюваних джерел енергії). Для підключення застосовувалися власні модулі, що утримують легко летючий газ у рідкій формі до 100 годин.

Для встановлення електродвигуна, запасів рідкого водню (масою 30 кг) та двох стійок з електронікою та датчиками інженерам довелося суттєво модифікувати літак Dash-8. Традиційний газотурбінний двигун переважно використовувався для зльоту. А під час другого кола пілоти використали водневий двигун. Під час польоту літак піднявся трохи вище 1000 метрів.

Головний пілот (і колишній льотчик-випробувач ВПС США) Алекс Кролл поділився своєю думкою про політ. Хоча у літака спостерігалося невелике нишпорення через дисбаланс потужності, він «чудово керувався, а шум і вібрації від силової установки на паливних елементах значно нижчі, ніж від звичайного газотурбінного двигуна».

«Наша бізнес-модель розв’язує проблему курки та яйця для водневих літаків та водневої інфраструктури, розвиваючись як паралельно, так і з унікальним низьковитратним підходом», – сказав генеральний директор і співзасновник Universal Hydrogen Павло Єременко.

До речі, Павло Єременко народився 1979 року у Львові, а у 13 років разом із батьками емігрував до США.

Нагадаємо, у січні компанія ZeroAvia провела 10-хвилинний випробувальний політ двомоторного літака Dornier 228 із прототипом воднево-електричної силової установки.

Джерело: engadget