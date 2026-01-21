Unreal Engine: режисер трьох перших фільмів “Пірати Карибського моря” назвав причину погіршення ефектів в кіно

Виявляється, Unreal Engine допік не тільки геймерам. Гор Вербинські, режисер оригінальної трилогії “Пірати Карибського моря” та оскароносного “Ранго”, не у захваті від його застосування в кіно.

Як зазначає PC Gamer, зараз кіномани, здається, набагато менше вражені комп’ютерною графікою в фільмах. Існує загальне неприйняття надмірного використання CGI на користь фізичних ефектів, а глядачі скаржаться, що новітні ефекти менш переконливі та здаються більш фальшивими, ніж раніше — навіть у фільмах з найбільшим бюджетом. Видання нагадує, як люди були у захваті від ефектів у “Термінаторі 2”, “Парку Юрського періоду”, “Зоряному десанті” та серії “Пірати Карибського моря”.

В інтерв’ю виданю “But Why Tho?” Гора Вербінскі запитали, чому візуальні ефекти у фільмах мають гірший вигляд, ніж раніше. Рушій Epic Games виявився тією причиною, котру він назвав одразу.

“Я думаю, що найпростіша відповідь полягає в тому, що ви бачили, як ігровий рушій Unreal входить у світ візуальних ефектів. Колись існував розкол, оскільки Unreal Engine був дуже хорошим у відеоіграх, але потім люди почали думати, що, можливо, фільми також можуть використовувати Unreal для завершених візуальних ефектів. Отже, у світі кіно з’явилася така собі ігрова естетика”, — відповів режисер.

Але комп’ютерна графіка — не єдина причина погіршення ефектів. Окрім рушія є також ті люди, котрі її роблять, і тут теж не все добре.

“Я вважаю, що поява Unreal Engine та заміна ним Maya як фундаментального інструменту — це найбільший крок назад. І є ще дещо, помилка, яку, на мою думку, люди постійно роблять у візуальних ефектах. Можна створити дуже реалістичний гелікоптер. Але якщо він летить неправильно, ваш мозок знає, що це несправжній гелікоптер. Він має виправдовувати кожен поворот, він має рухатися правильно. Це все ще анімація, іноді це не просто освітлення та фотографія, іноді це рух”, — додав Вербінскі.

Крім цієї теми, режисер розповів про свій останній фільм “Удачі, розважайся, не помри” (Good Luck Have Fun Don’t Die) та власні погляди на штучний інтелект. Нова робота Вербинські, не така високобюджетна, як попередні його стрічки (“Я думаю, що весь цей фільм коштував стільки ж, скільки щупальця Девіда Джонса”), але має досить заплутаний та загадковий сюжет.