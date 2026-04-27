Новини Ігри 27.04.2026

Нарешті фотореалізм в іграх? Представлено невимогливий шутер з унікальним рендерингом

Олександр Федоткін

Британський розробник Яків Сумигін створив мінімалістичний шутер з елементами фотореалізму, використовуючи гауссове розподілення даних про навколишній простір.


Гру вже може запустити кожен охочий у власному браузері. Однак цікавість представляє не стільки сама гра, скільки технологія, за якою вона була створена. Концепція гауссових плям перетинається з концепцією об’ємних пікселів або “вокселів”. Гауссові плями фактично являють воксели змінного розміру та щільності, однак на відміну від них вони не існують у фіксованій сітці й реалізуються іншим чином.

Це тип даних, що дозволяє відобразити тривимірний простір з фотореалістичною точністю та значно меншими витратами на рендеринг. Кадри з “розрідженими” точками, які іноді називають “3DGS”, створюються на основі великої кількості фото або відео реального простору та процесу під назвою “відновлення структури з руху”, який перетворює реальні фото та відеокадри у тривимірні сцени та створює розріджену хмару точок.

Після цього проводиться оптимізація отриманої сцени, зазвичай з використанням ШІ, для корегування положення, форми, прозорості та кольору кожного елемента Гаусса у відповідність до вихідних фото або відео.

Це відносно нова технологія, однак ключова ідея виникла ще з робіт Лі Вестовера початку 90-х років минулого століття. Сучасна версія базується на публікації французьких дослідників 2023 року, яка значно уточнює концепцію. З того моменту технологія була значно покращена й вже широко використовується.


Зокрема, у торішньому фільмі “Супермен” гауссові плями широко використовувались для створення складних візуальних ефектів. Музикант A$AP Rocky випустив низку відеокліпів з використанням цієї техніки, зокрема, один з них під назвою “Вертоліт”, використовує новіший метод “4D гауссової плями” для додавання тимчасових елементів у кадр, дозволяючи створювати рухомі об’єкти.

Однак гауссові плями не можна було використовувати в інтерактивних сценах, оскільки вони передають лише візуальне відображення. Однак в цьому й полягає інноваційність роботи Сумигіна. Він використав скан закинутої будівлі, обробив його за допомогою власноруч створених інструментів, вокселізував плями й створив сітку зіткнень. Так і вийшла робоча 3D-геометрія для його шутера.

Після цього він створив сітку освітлення для моделей об’єктів та персонажів, які імпортував у проєкт, написав базовий код ШІ та алгоритм пошуку шляху для ворожих юнітів й виклав це все на PlayCanvas — браузерну ігрову платформу, що належить компанії Snap, у якій він працює. Це та сама компанія, що створила SnapChat. 

Стосовно демоверсії самої гри можна сказати, що вона не особливо цікава, оскільки включає лише один тип зброї, один вид ворогів, статичну анімацію та купу багів. Однак проєкт захопливий з технічного погляду. Готові інструменти тепер дозволяють кожному охочому відсканувати зображення якогось простору й створити гру з фотореалістичною графікою. Тим паче, що весь проєкт займає менш ніж 100 Мб.

Сумигін виклав весь проєкт у відкритому доступі на PlayCanvas, включно з використаними ресурсами. Проєкт здебільшого виглядає як реклама технології SuperSplat, розробленої його компанією, однак вона працює і надає розробникам широкий потенціал. 

Раніше ми писали, що розробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: "влізли" три рівні і бос.

Джерело: Tom's Hardware

