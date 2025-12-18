Новини Технології 18.12.2025 comment views icon

Unreal Engine 5.7 йде у правильному напрямку — тест показав на 25% кращу продуктивність

Лише лінивий геймер не сварив Unreal Engine, і Epic, здається, прислухалася. У вимогливому тестовому демо Unreal Engine 5.7 на чверть продуктивніший за 5.4 на RTX 5080.

Порівняльне відео на YouTube-каналі MxBenchmarkPC наочно показує покращення продуктивності в останній версії. Паралельна робота на Unreal Engine 5.4 та 5.7 реалістичної демонстрації Photorealistic Venice Tech Demo, створеного Scans Factory, дозволяє оцінити потенціал рушія.

За словами ютубера, на RTX 5080 “продуктивність в UE 5.7 покращилася до 25% (залежно від сцени). Але версія 5.7 тепер краще використовує ресурси, отже, енергоспоживання відеокарти тепер вище”. Продуктивність процесора Intel Core i7-14700F також значно покращилася, до 35%, що. Це призводить до “стабільнішої частоти кадрів з меншою кількістю затримок у всіх сценах”. Останнє особливо приємно, оскільки найбільшою проблемою ігор на Unreal Engine 5 є саме неприємні просідання продуктивності.

Unreal Engine 5.7 також приносить деякі покращення якості зображення, як зазначає MxBenchmarkPC у своєму аналізі. На жаль, якість шумозаглушення Lumen покращилася лише трохи, тому такі технології, як NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, все ще краші, ніж вбудовані технології рушія.

“Щодо якості зображення, UE 5.7 пропонує стабільніше та точніше освітлення Lumen, і набагато вищу якість відбиттів Lumen (одночасно з кращою продуктивністю)”, — зазначає MxBenchmarkPC.

Дуже приємно, що Epic виправляє найбільш дратівливі недоліки рушія, котрий іноді вважають прокляттям сучасних ігор. Також приємно, що, на демці можна побачити українські прапори на будівлях Венеції.

Джерело: Wccftech

